Ενδεκάδα με έκπληξη από Μπεργκ

Χωρίς τον Κουλιμπαλί στην αρχική ενδεκάδα παρατάσσεραι η Ομόνοια για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Ο αμυντικός από το Μάλι έμεινε στον πάγκο και φανέλα βασικού φόρεσε ο Σίμιτς.

Στην ενδεκάδα μετά από καιρό ο Κούσουλος αφού ο Άιτινγκ, παρόλο που είναι στον πάγκο, προέρχεται από τραυματισμό ενώ είναι τιμωρημένος ο Μάριτς.

Η ενδεκάδα της Ομόνοιας: Ουζόχο, Ντιουνκού, Σίμιτς, Παναγιώτου, Μπάλκοβτς, Κούσουλος, Ανδρέου, Εβάντρο, Χατζηγιοβάνης, Μαέ, Τάνκοβιτς