Με Τουμπά, Σβιντέρσκι και Πάντοβιτς ο Παναθηναϊκός κόντρα στον ΠΑΟΚ

Γνωστή έγινε η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα του Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ. Οι πράσινοι θα ταξιδέψουν με τον Τουμπά και τον Πάντοβιτς που υπήρχαν αμφιβολίες εάν θα μπορούσαν αλλά και τον Σβιντέρσκι, κάτι που αναμενόταν.

Ο Τουμπά ταλαιπωρούταν από μια ίωση τις προηγούμενες ημέρες. Χθες είχε νιώσει καλύτερα και είχε πάρει μέρος σε μέρος της προπόνησης, ενώ σήμερα γυμνάστηκε κανονικά.

Αντίστοιχα σε κανονικούς ρυθμούς επέστρεψε σήμερα και ο Πάντοβιτς με αποτέλεσμα να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τους παίκτες που θα έχει ο Ράφα Μπενίτεθ στη διάθεσή του.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ισπανός ανακοίνωσε την αποστολή.

Σε αυτή βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Σταμέλλος, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Νίκας, Βίλενα, Πάντοβιτς.

