Τρέλα με Ηλιόπουλο στα αποδυτήρια της ΑΕΚ-Ανακοίνωσε πριμ 500.000 ευρώ και πήδηξε στην αγκαλιά του Μουκουντί

Ο Μάριος Ηλιόπουλος αποθεώθηκε στα αποδυτήρια της ΑΕΚ, ανακοίνωσε πριμ 500.000 ευρώ και πήδηξε στην αγκαλιά του Αρόλντ Μουκουντί.

Πάρτι στήθηκε στα αποδυτήρια της ΑΕΚ μετά την επική ανατροπή απέναντι στην Κραϊόβα (3-2) και την πρόκριση στους «16» του Conference League.

Οι παίκτες της ομάδας υποδέχτηκαν τον Μάριο Ηλιόπουλο με σύνθημα «Super Mario» στα αποδυτήρια και ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ανακοίνωσε πριμ 300.000, που σύντομα έγινε 400.000 και τελικά κατέληξε να είναι 500.000 ευρώ, μέσα σε αποθέωση.

Μάλιστα, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ πήδηξε στην αγκαλιά του Αρόλντ Μουκουντί και άρχισε να χοροπηδά μαζί με τους παίκτες πανηγυρίζοντας τη μεγάλη νίκη.

Στην ομιλία του προς την ομάδα είπε: «Σήμερα είχαμε ένα φανταστικό σασπένς, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Είναι απίστευτο. Η ΑΕΚ άξιζε να κερδίσει, αλλά η άτιμη μπάλα κάποιες φορές πάει στο δοκάρι ή λίγο άουτ. Η μπάλα είναι μπάλα. Αλλά και η μπάλα είναι αρχ@@@! Τριακόσιες χιλιάδες!», είπε.

«Ναι, αλλά είναι Χριστούγεννα!», είπε ο Ντομαγκόι Βίντα, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να ανεβάζει το πριμ στις 400.000 και μετά στις 500.000 ευρώ. Ο Σταύρος Πήλιος φώναζε «more», με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ να αστειεύεται μαζί του και να λέει: «Το πιο σημαντικό για την ΑΕΚ είναι πως το ματς τελειώνει στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Μπράβο σε όλους!».

sport-fm.gr 

Ελλαδα

