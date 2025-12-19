Τρέλα με Ηλιόπουλο στα αποδυτήρια της ΑΕΚ-Ανακοίνωσε πριμ 500.000 ευρώ και πήδηξε στην αγκαλιά του Μουκουντί

Πάρτι στήθηκε στα αποδυτήρια της ΑΕΚ μετά την επική ανατροπή απέναντι στην Κραϊόβα (3-2) και την πρόκριση στους «16» του Conference League.

Οι παίκτες της ομάδας υποδέχτηκαν τον Μάριο Ηλιόπουλο με σύνθημα «Super Mario» στα αποδυτήρια και ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ανακοίνωσε πριμ 300.000, που σύντομα έγινε 400.000 και τελικά κατέληξε να είναι 500.000 ευρώ, μέσα σε αποθέωση.

Μάλιστα, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ πήδηξε στην αγκαλιά του Αρόλντ Μουκουντί και άρχισε να χοροπηδά μαζί με τους παίκτες πανηγυρίζοντας τη μεγάλη νίκη.

Στην ομιλία του προς την ομάδα είπε: «Σήμερα είχαμε ένα φανταστικό σασπένς, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Είναι απίστευτο. Η ΑΕΚ άξιζε να κερδίσει, αλλά η άτιμη μπάλα κάποιες φορές πάει στο δοκάρι ή λίγο άουτ. Η μπάλα είναι μπάλα. Αλλά και η μπάλα είναι αρχ@@@! Τριακόσιες χιλιάδες!», είπε.

«Ναι, αλλά είναι Χριστούγεννα!», είπε ο Ντομαγκόι Βίντα, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να ανεβάζει το πριμ στις 400.000 και μετά στις 500.000 ευρώ. Ο Σταύρος Πήλιος φώναζε «more», με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ να αστειεύεται μαζί του και να λέει: «Το πιο σημαντικό για την ΑΕΚ είναι πως το ματς τελειώνει στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Μπράβο σε όλους!».

