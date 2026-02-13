Ανανέωσε εώς το 2031 ο Ίγκορ Τιάγκο με την Μπρέντφορντ

Τρομερές εμφανίσεις ο Ιγκόρ Τιάγκο στην Πρέμιερ Λιγκ, καλπάζοντας στη δεύτερη θέση των σκόρερ με 17 γκολ σε 26 εμφανίσεις με την Μπρέντφορντ, πίσω μόνο από τον Έρλινγκ Χάαλαντ ο οποίος μετράει 22 και προηγείται του πίνακα.

Ο υψηλόσωμος ποδοσφαιριστής παίρνει την πρώτη επιβράβευση, αφού δέχτηκε την πρόταση ανανέωσης που του έγινε για επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι τον Ιούνιο του 2031 με οψιόν ανανέωσης ενός ακόμα έτους από τις «Μέλισσες» του Λονδίνου.

Η δεύτερη επιβράβευση που αναμένεται για τον Βραζιλιάνο επιθετικό είναι η κλήση του στην εθνική Βραζιλίας που δεν θα αργήσει και μετέπειτα η συμπερίληψή του στην αποστολή για... Μεξικό και Μουντιάλ, από τον Κάρλο Αντσελότι. Φυσικά όλα εξαρτώνται από τον ίδιο καθώς διανύει το 24ο έτος της ηλικίας του, έχει την τύχη στα πόδια του και η συνέχεια προδριαγράφεται λαμπρή.