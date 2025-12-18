Κάλεσμα ΑΕΛ σε Απόλλωνα: «Ήρθε ο καιρός τα δύο μεγάλα σωματεία να κάνουν πολιτική από κοινού»

Διαβάστε όσα είπε ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου:

«Η ΑΕΛ και ο Απόλλωνας, είμαστε τα δύο μεγάλα σωματεία που παίρνονται εύκολα αποφάσεις. Δεν νομίζω να γίνεται το ίδιο στο Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ ή ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια. Ήθελαν να γίνει κεκλεισμένων το δικό μας παιχνίδι, κάτι τέτοιο δεν είδα να γίνεται σε άλλο ντέρμπι. Ήρθε ο καιρός τα σωματεία της Λεμεσού να κάνουν πολιτική από κοινού.

«Καταρχάς θα έπρεπε πρώτα να καταφέρουμε να συναντηθούμε. Θα έπρεπε να γίνει συνάντηση με το Σωματείο και την Εταιρεία. Πρέπει να φύγει από το μυαλό μας ποιος θα νικήσει ποιον και πως θα νικήσουμε μαζί. Αν είχα το μπάτζετ της Πάφου τότε ναι θα μπορούσαμε. Με τα κεφάλαια που διαθέτουμε τα δύο σωματεία τώρα, πρέπει να το προσπαθήσουμε. Όσο κι αν δεν αρέσει στους οπαδούς των δύο ομάδων. Δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί αλλά αν δεν δοκιμάσουμε δεν θα ξέρουμε»