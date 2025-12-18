Τρεις αθλητές του Τζούντο στο πρόγραμμα Olympic Scholarships for Athletes L.A.202

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι Τζουντόκα Σοφία Ασβεστά, Γεώργιος Μπαλαρτζισβίλι και Πέτρος Χριστοδουλίδης στο πρόγραμμα “Olympic Scholarships for Athletes L.A.2028”

H Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (IOC) ενέκρινε ύστερα από πρόταση της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (KOE) την συμπερίληψη των αθλητών του Τζούντο Σοφίας Ασβεστά, Γεώργιου Μπαλαρτζισβίλι και Πέτρου Χριστοδουλίδη στο πρόγραμμα «Olympic Scholarships for Athletes Los Angeles 2028».

Η Σοφία Ασβεστά κατέκτησε την 9η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, την 5η θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών (Κροατία) και την 1η θέση σε Ασιατικό Κύπελλο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες της κατηγορίας της.

Ο Γεώργιος Μπαλαρτζισβίλι έχει κατακτήσει σημαντικούς διεθνείς τίτλους, με κορυφαία την 1η θέση στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες (Μπέρμιγχαμ 2022), την 1η  θέση σε Παγκόσμιο Κύπελλο (Ιταλία) και την 1η θέση σε Ασιατικό Κύπελλο, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του κυπριακού τζούντο.

Ο Πέτρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ιστορική διάκριση ως ο μοναδικός Κύπριος τζουντόκα με μετάλλιο σε Grand Prix (χάλκινο στην Αυστρία). Έχει επίσης κατακτήσει την 1η θέση σε Ασιατικό Κύπελλο, την 5η θέση στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες (Μπέρμιγχαμ 2022) και την 5η θέση στην Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα (Γερμανία). 

Η ΚΟΕ εκφράζει την υπερηφάνειά της για την ένταξη των τριών αυτών αθλητών στο πρόγραμμα υποτροφιών της ΔΟΕ, που θα ενισχύσει την προετοιμασία τους στον δρόμο προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028.

Τo πρόγραμμα

Το πρόγραμμα «Olympic Scholarships for Athletes» αναφέρεται σε προγράμματα υποστήριξης αθλητών και αθλητριών που χρηματοδοτούνται από το Olympic Solidarity (Ολυμπιακή Αλληλεγγύη) της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους για την εξασφάλιση συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα δοθούν υποτροφίες οικονομικής ενίσχυσης ύψους 320 χιλιάδων δολαρίων σε 24 Κύπριους αθλητές και αθλήτριες και είναι επιπλέον:

-  Των υποτροφιών που δίδονται σε αθλητές μέσα από τη συνεργασία της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής με το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη.

- Των χορηγιών που αθλητές λαμβάνουν μέσα από τη συνεργασία της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής με τους περήφανους συνεργάτες.

- Των υπολοίπων προγραμμάτων του Olympic Solidarity.Η ΚΟΕ εκφράζει την υπερηφάνειά της για την ένταξη των κορυφαίων αυτών αθλητών/τριών στο πρόγραμμα υποτροφιών της ΔΟΕ, που θα ενισχύσει την προετοιμασία τους στον δρόμο προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ευχαριστεί για την ωφέλιμη και εποικοδομητική συνεργασία την ΟΠΑΠ Κύπρου (Diamond Partner).

Καλή επιτυχία Σοφία, Γιώργο και Πέτρο! Καλή επιτυχία στην Κυπριακή Ομοσπονδία Τζούντο!

Διαβαστε ακομη