Αποκάλυψη Κωνταντίνου για μεταγραφές: «Τέσσερις παίκτες, ένας σχεδόν συμφωνημένος...»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου ρωτήθηκε στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διάσκεψης της ΑΕΛ αναφέρθηκε στην ενίσχυση του Ιανουαρίου
Διαβάστε όσα είπε:
«Έχουμε παίκτη που τον έχουμε συμφωνημένο, έχουν ένα παίκτη που είμαστε αρκετά κοντά, έχουμε ένα παίκτη που μπήκαμε σε διαπραγματεύσεις και ένα που περιμένουμε. Σίγουρα ο ένας είναι ο στράικερ. Έχουμε αποφασίσει για τους δύο που φεύγουν. Η προσπάθεια μας είναι να έχουμε τους τέσσερις παίκτες που θα πάρουμε πριν το τέλος του χρόνου»
Για τους Μπρένο - Αντερέγκεν: «Δεν θέλω να τοποθετηθώ»