ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αποκάλυψη Κωνταντίνου για μεταγραφές: «Τέσσερις παίκτες, ένας σχεδόν συμφωνημένος...»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αποκάλυψη Κωνταντίνου για μεταγραφές: «Τέσσερις παίκτες, ένας σχεδόν συμφωνημένος...»

Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου ρωτήθηκε στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διάσκεψης της ΑΕΛ αναφέρθηκε στην ενίσχυση του Ιανουαρίου

Διαβάστε όσα είπε: 

«Έχουμε παίκτη που τον έχουμε συμφωνημένο, έχουν ένα παίκτη που είμαστε αρκετά κοντά, έχουμε ένα παίκτη που μπήκαμε σε διαπραγματεύσεις και ένα που περιμένουμε. Σίγουρα ο ένας είναι ο στράικερ. Έχουμε αποφασίσει για τους δύο που φεύγουν. Η προσπάθεια μας είναι να έχουμε τους τέσσερις παίκτες που θα πάρουμε πριν το τέλος του χρόνου»

Για τους Μπρένο - Αντερέγκεν: «Δεν θέλω να τοποθετηθώ» 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τίποτα για Μπρένο - Αντερέγκεν

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Όταν βρει δίχτυα ο Λουκάσεν σημαίνει... νίκη

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τρεις αθλητές του Τζούντο στο πρόγραμμα Olympic Scholarships for Athletes L.A.202

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις για Ομόνοια, ΑΕΚ Λάρνακας και ΑΕΚ Αθηνών στο Conference League

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Με σούπερ ντέρμπι κλείνει η χρονιά στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Ανδρών στο Χάντμπολ

Χαντμπολ

|

Category image

Αψιούρισμα και... πρόστιμο!

ΑΕΛ

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) Παρουσίασε Yellow Card ο πρόεδρος της ΑΕΛ - Όλα όσα είπε ο Κωνσταντίνου

ΑΕΛ

|

Category image

Κάλεσμα ΑΕΛ σε Απόλλωνα: «Ήρθε ο καιρός τα δύο μεγάλα σωματεία να κάνουν πολιτική από κοινού»

ΑΕΛ

|

Category image

Αποκάλυψη Κωνταντίνου για μεταγραφές: «Τέσσερις παίκτες, ένας σχεδόν συμφωνημένος...»

ΑΕΛ

|

Category image

«Τρισάθλιες συνθήκες υγιεινής στο Λιμάνι Λάρνακας»: Στάση εργασίας των εργαζομένων (βίντεο + φώτος)

Category image

Κωνσταντίνου για τον Αθλητικό Δικαστή: «Δεν ανταποκρίνεται σε αυτή τη θέση, δύο μέτρα και δύο σταθμά»

ΑΕΛ

|

Category image

Στα κάγκελα οι οπαδοί του Ηρακλή για την εξάρα από τον Ολυμπιακό - «Ξεφτιλιστήκατε»

Ελλάδα

|

Category image

Η στιγμή της... επιβράβευσης

ΑΕΚ

|

Category image

ΑΕΚ-Κραϊόβα: Για τη νίκη οκτάδας η Ένωση που θα την ανεβάσει επίπεδο στην Ευρώπη

Ελλάδα

|

Category image

Να «τριτώσει το καλό» και αν βολέψει καλώς...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη