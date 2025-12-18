Αποκάλυψη Κωνταντίνου για μεταγραφές: «Τέσσερις παίκτες, ένας σχεδόν συμφωνημένος...»

Διαβάστε όσα είπε:

«Έχουμε παίκτη που τον έχουμε συμφωνημένο, έχουν ένα παίκτη που είμαστε αρκετά κοντά, έχουμε ένα παίκτη που μπήκαμε σε διαπραγματεύσεις και ένα που περιμένουμε. Σίγουρα ο ένας είναι ο στράικερ. Έχουμε αποφασίσει για τους δύο που φεύγουν. Η προσπάθεια μας είναι να έχουμε τους τέσσερις παίκτες που θα πάρουμε πριν το τέλος του χρόνου»

Για τους Μπρένο - Αντερέγκεν: «Δεν θέλω να τοποθετηθώ»