ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις για Ομόνοια, ΑΕΚ Λάρνακας και ΑΕΚ Αθηνών στο Conference League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις για Ομόνοια, ΑΕΚ Λάρνακας και ΑΕΚ Αθηνών στο Conference League

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Τους αγώνες της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Conference League που αρχίζουν στις 22:00, με την συμμετοχή της Ομόνοιας, της ΑΕΚ Λάρνακας και της ΑΕΚ Αθηνών περιλαμβάνει το αποψινό πρόγραμμα, με την Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Στο ΓΣΠ, η Ομόνοια Λευκωσίας, που βρίσκεται στην 15η θέση της βαθμολογίας με 8 βαθμούς, φιλοξενεί την Ράκοβ Τσεστόχοβα, η οποία καταλαμβάνει την 3η θέση με 11 βαθμούς. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 2.76 για νίκη της ομάδας του Χένινγκ Μπεργκ, 3.49 για την ισοπαλία και 2.84 για νίκη των Πολωνών. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το ενδεχόμενο να σκοράρει ο Άγγελος Νεοφύτου προσφέρεται στα 3.85.

Την ίδια ώρα, στο ΑΕΚ Αρένα, η ΑΕΚ Λάρνακας, 10η στη βαθμολογία με 9 βαθμούς, υποδέχεται τη Σκεντίγια, που βρίσκεται στην 21η θέση με 7 βαθμούς. Η Stoiximan δίνει απόδοση 1.66 για νίκη της ομάδας της Λάρνακας, 4.13 για την ισοπαλία και 6.43 για επικράτηση των φιλοξενούμενων. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις ξεχωρίζει ο συνδυασμός νίκης της ΑΕΚ Λάρνακας με Over 2,5 γκολ, ο οποίος προσφέρεται στα 2.87.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Από ελληνικής πλευράς, η ΑΕΚ Αθηνών, που βρίσκεται στην 4η θέση της κατάταξης με 10 βαθμούς, αντιμετωπίζει την Κραϊόβα, η οποία κατέχει την 23η θέση. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 1.44 στη νίκη της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς, 4.30 στην ισοπαλία και 8.25 στη νίκη των Ρουμάνων. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός νίκης της ΑΕΚ με να σκοράρουν και οι δύο ομάδες δίνεται στα 3.65, ενώ στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, η νίκη της ΑΕΚ μαζί με περισσότερες από 5,5 κάρτες στον αγώνα αποτιμάται στα 3.60.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες 8 ομάδες της κατάταξης προκρίνονται απευθείας στη φάση των «16» του Conference League, ενώ όσες τερματίσουν από την 9η έως την 24η θέση θα διεκδικήσουν την πρόκριση μέσω αγώνων μπαράζ.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με «όπλο» την προϊστορία για κέρδος στην Πάφο!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ρίχνει γέφυρες επιστροφής στην Αγγλία ο Ρούμπεν Νέβες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παραμένει η ποινή της ΑΕΛ, απορρίφθηκε η έφεσή της

ΑΕΛ

|

Category image

«Ζεστό» ενδιαφέρον της ΑΕΛ για Παρούτη που ζήτησε να φύγει από την Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Λοσάδα... συστήνεται στον κόσμο του Απόλλωνα - «Γεννήθηκα με πίεση και άγχος»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Κύπρος ανοίγει νέα εποχή αθλητικής παιδείας με το πρόγραμμα «Δημήτριος Βικέλας»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Μοίρασαν δώρα και χαμόγελα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Στα 353 δισεκατομμύρια δολάρια η αξία των 50 πιο ακριβών συλλόγων στον κόσμο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η απόφαση ήταν εύκολη στην Ένωση όμως το θέμα είναι οι διακανονισμοί...

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Επέλεξε... ΑΕΠ ο Νεοφυτίδης!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σενάρια για Τσάβι στην Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επέστρεψε ο Τσέριν, εξετάσεις για Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς

Ελλάδα

|

Category image

Οι 300.000 που... γλιτώθηκαν και οι «πιέσεις»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μάντσεστερ Σίτι: Αυτόν τον προπονητή σκέφτονται εάν φύγει ο Γκουαρδιόλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Tα Αστέρια του Κυπριακού Ποδοσφαίρου «παίζουν δυνατά με γαλατάκι» - Δράση από Xαραλαμπίδης Κρίστης και ΠΑ.Σ.Π.

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη