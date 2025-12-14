ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: H Πάφος FC που δεν δίνει δικαιώματα, η «απάντηση» του Άρη και η κομβική μάχη στην «Αρένα»

Ο Άρης ήταν ο μεγάλος νικητής στο Λεμεσιανό ντέρμπι και με την επικράτησή του επί του Απόλλωνα έδωσε μία «απάντηση» για τις δυνατότητές του, αφού προερχόταν από την ήττα κόντρα στον ΑΠΟΕΛ. Είναι στο -4 από την κορυφή και την Πάφος FC που δεν δίνει δικαιώματα. Φυσικά είχε πολύ εύκολο έργο κόντρα στην ουραγό Ένωση αλλά δεν παύει να είναι μία... απόδραση.

Η ΑΕΛ δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την ήττα του Απόλλωνα και να εισέλθει στην εξάδα ενώ στα αξιοσημείωτα της αγωνιστικής είναι τα μόλις εννιά γκολ σε έξι αγώνες.

Το πρόγραμμα της α΄ στροφής του β΄ γύρου κλείνει με μία κομβική μάχη στην «Αρένα». H AEK υποδέχεται την Ομόνοια, με τις δύο ομάδες να επιζητούν τη νίκη ώστε να παραμείνουν σε επαφή με την κορυφή. Οι δύο ομάδες να σημειώσουμε πως έχουν και υποχρεώσεις την Πέμπτη (18/12) για την τελευταία αγωνιστική της League phase του Conference League.

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ακρίτας - Εθνικός Άχνας 3-1

(14' Χατζηβασίλης , 48' Κάστρο, 83' Ρέινολντς / 78' Μπρένο)

ΑΠΟΕΛ - Ε.Ν. Ύψωνα 0-0

Ομόνοια Αρ. - Ανόρθωση 1-0

(35΄ Γεωργίου)

Ολυμπιακός - ΑΕΛ 0-0

Απόλλων - Άρης 0-2

(4΄ αυτ. Κβίντα, 90+6΄ Μαγιαμπέλα)

Ένωση - Πάφος FC 0-2

(60΄ Μπρούνο, 74΄ Λουκάσεν)

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου

19:00 ΑΕΚ - Ομόνοια

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

15η AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου

17:00 Ένωση – Ακρίτας

17:00 Άρης Λεμεσού – Ομόνοια Αραδίππου

19:00 Ανόρθωση – Ολυμπιακός

Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου

19:00 Ε.Ν. Ύψωνα – Απόλλων

19:00 Πάφος FC – ΑΠΟΕΛ

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου

19:00 Ομόνοια – Εθνικός Άχνας

19:00 ΑΕΛ – ΑΕΚ