Πρώτη φορά βασικός στην Premier League με την Μπράιτον ο Τζίμας, στον πάγκο ο Κωστούλας

Βασικός για πρώτη φορά σε παιχνίδι της Premier League ο Στέφανος Τζίμας!

Λίγες μέρες αφότου σκόραρε το πρώτο του γκολ στο αγγλικό πρωτάθλημα, στη νίκη της ομάδας του επί της Νότιγχαμ Φόρεστ, ο νεαρός Έλληνας επιθετικός της Μπράιτον κέρδισε την εμπιστοσύνη του προπονητή του, Φαμπιάν Χίρτσελερ, ο οποίος τον επέλεξε για τη βασική του ενδεκάδα στην εντός έδρας αναμέτρησή της με την Άστον Βίλα, αντικαθιστώντας τον Ντάνι Γουέλμπεκ.

Στον πάγκο για την Μπράιτον βρίσκεται ο Μπάμπης Κωστούλας.