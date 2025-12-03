ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρώτη φορά βασικός στην Premier League με την Μπράιτον ο Τζίμας, στον πάγκο ο Κωστούλας

Ο Στέφανος Τζίμας θα ξεκινήσει στην αναμέτρηση της Μπράιτον με την Άστον Βίλα, όντας για πρώτη φορά βασικός σε παιχνίδι της Premier League! Στον πάγκο ο Μπάμπης Κωστούλας.

Βασικός για πρώτη φορά σε παιχνίδι της Premier League ο Στέφανος Τζίμας!

Λίγες μέρες αφότου σκόραρε το πρώτο του γκολ στο αγγλικό πρωτάθλημα, στη νίκη της ομάδας του επί της Νότιγχαμ Φόρεστ, ο νεαρός Έλληνας επιθετικός της Μπράιτον κέρδισε την εμπιστοσύνη του προπονητή του, Φαμπιάν Χίρτσελερ, ο οποίος τον επέλεξε για τη βασική του ενδεκάδα στην εντός έδρας αναμέτρησή της με την Άστον Βίλα, αντικαθιστώντας τον Ντάνι Γουέλμπεκ.

Στον πάγκο για την Μπράιτον βρίσκεται ο Μπάμπης Κωστούλας.

 

 

 

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη