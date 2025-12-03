Βαράν: «Όταν πήγα στη Ρεάλ είχα κατάθλιψη»

Σε μια αποκάλυψη προχώρησε ο Ραφαέλ Βαράν και τόνισε πως βίωσε δυσκολίες τον πρώτο καιρό στη Μαδρίτη ως νεαρό ταλέντο.

Όπως είπε ο ίδιος το 2011 που βρέθηκε στην Ρεάλ Μαδρίτης ως ταλέντο δεν μπορούσε να διώξει αυτή την σκιά και τον οδήγησε σε κατάθλιψη.

«Αφού έφτασα στη Ρεάλ Μαδρίτης, αντιμετώπισα τα πρώτα μου προβλήματα. Ήμουν 18 ετών και δεν είχα μια φυσιολογική εφηβεία. Ήμουν μόνος, προπονούμουν συνέχεια και έπαιζα ελάχιστα. Ένιωθα ότι το όνειρό μου ξεθώριαζε. Στο γήπεδο, ήμουν απόλυτα συγκεντρωμένος. Αλλά μετά, δεν ήθελα να πάω σπίτι. Ήταν κατάθλιψη. Δεν απολάμβανα πια τίποτα.

Για μένα, αυτό ήταν το τίμημα που έπρεπε να πληρώσω. Νόμιζα ότι έπρεπε να περάσεις από αυτό για να πετύχεις. Ξεκινούσα την καριέρα μου και έκανα στον εαυτό μου χίλιες ερωτήσεις: "Πήρα τη σωστή απόφαση που ήρθα εδώ; Να φύγω; Να μιλήσω γι' αυτό;" Ήμουν παγιδευμένος σε ένα είδος μοναξιάς, νιώθοντας ότι όλα κατέρρεαν».