ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αυτό θα είναι το πρώτο παιχνίδι του Τεττέη με τον Παναθηναϊκό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αυτό θα είναι το πρώτο παιχνίδι του Τεττέη με τον Παναθηναϊκό

Ο Ανδρέας Τεττέη θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού από την 1η Ιανουαρίου 2026. Σε ποιο παιχνίδι μπορεί να κάνει το ντεμπούτο του με τους «πράσινους».

Ο Παναθηναϊκός έκανε την κίνηση «ματ» και κατάφερε να «κλέψει» από τον ανταγωνισμό τους Ανδρέα Τεττέη και Παύλο Παντελίδη, πριν από περίπου 1,5 μήνα, εντάσσοντας στο δυναμικό του δύο από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές του ελληνικού πρωταθλήματος, οι οποίοι βγάζουν... μάτια με την Κηφισιά.

Ο Παντελίδης θα ενταχθεί στο «τριφύλλι» το καλοκαίρι του 2026, όμως ο Τεττέη θα είναι παίκτης των «πράσινων» από τον ερχόμενο Ιανουάριο και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μπενίτεθ.

Πρόσφατα μάλιστα, πραγματοποίησε και το ντεμπούτο με την φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, στην αναμέτρηση με τη Σκωτία στο «Γ. Καραϊσκάκης, δίνοντας μάλιστα και ασίστ στο γκολ του Καρέτσα και έχοντας εξαιρετική απόδοση.

Ο διεθνής πλέον επιθετικός ανυπομονεί να αγωνιστεί με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, κάτι που φάνηκε και από το γεγονός ότι παρακολούθησε την επόμενη του ομάδα, στο ντέρμπι της «Λεωφόρου» με την ΑΕΚ.

Από την 1η Ιανουαρίου, ο Τεττέη θα ανήκει στο σύνολο του Μπενίτεθ και θα ενταχθεί στην ομάδα μετά την επιστροφή από τη διακοπή των Χριστουγέννων. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως να είναι διαθέσιμος για το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο νέο έτος, το οποίο είναι εντός έδρας, κόντρα στον Πανσερραϊκό, για τη Super League και θα πραγματοποιηθεί, είτε στις 10 είτε στις 11/1.

 

Athletiko

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Όπως ήρθε… φεύγει ο Τράφορντ από την Μάντσεστερ Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

(ΕΠ 4) After Derby: Η λαχτάρα που έγινε χαρά και η χαρά που έγινε κατήφεια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Σταφυλίδης έσβησε κεράκια και έστειλε το δικό του μήνυμα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Futsal: Τα ζευγάρια της Α’ και Β’ Φάσης του Κυπέλλου

Φούτσαλ

|

Category image

Στη 17η θέση η Κάλια Αντωνίου στο Πανευρωπαϊκό

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Αυτό θα είναι το πρώτο παιχνίδι του Τεττέη με τον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Εκτός με Ακρίτα ο Ντράγκομιρ, διαθέσιμος για το Παραλίμνι

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Νόϊερ: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στη λίστα του Φλικ ο Ινάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το θετικό πρόσημο του Χατζηγιοβάνη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σαν τη μύγα μες στο γάλα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δίνει δύο κερκίδες στην Ομόνοια ο Ολυμπιακός

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Ο Ράμος αυτοπροτάθηκε στη Μίλαν - Θέλει επανένωση με τον Μόντριτς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Tα λόγια του Σπιλέφσκι για τον άδικο χαμό του συνεργάτη του!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ζήτησε μεταγραφή ο Καμαβινγκά, θέλει να παίξει στην Αγγλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη