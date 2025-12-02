Αυτό θα είναι το πρώτο παιχνίδι του Τεττέη με τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός έκανε την κίνηση «ματ» και κατάφερε να «κλέψει» από τον ανταγωνισμό τους Ανδρέα Τεττέη και Παύλο Παντελίδη, πριν από περίπου 1,5 μήνα, εντάσσοντας στο δυναμικό του δύο από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές του ελληνικού πρωταθλήματος, οι οποίοι βγάζουν... μάτια με την Κηφισιά.

Ο Παντελίδης θα ενταχθεί στο «τριφύλλι» το καλοκαίρι του 2026, όμως ο Τεττέη θα είναι παίκτης των «πράσινων» από τον ερχόμενο Ιανουάριο και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μπενίτεθ.

Πρόσφατα μάλιστα, πραγματοποίησε και το ντεμπούτο με την φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, στην αναμέτρηση με τη Σκωτία στο «Γ. Καραϊσκάκης, δίνοντας μάλιστα και ασίστ στο γκολ του Καρέτσα και έχοντας εξαιρετική απόδοση.

Ο διεθνής πλέον επιθετικός ανυπομονεί να αγωνιστεί με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, κάτι που φάνηκε και από το γεγονός ότι παρακολούθησε την επόμενη του ομάδα, στο ντέρμπι της «Λεωφόρου» με την ΑΕΚ.

Από την 1η Ιανουαρίου, ο Τεττέη θα ανήκει στο σύνολο του Μπενίτεθ και θα ενταχθεί στην ομάδα μετά την επιστροφή από τη διακοπή των Χριστουγέννων. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως να είναι διαθέσιμος για το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο νέο έτος, το οποίο είναι εντός έδρας, κόντρα στον Πανσερραϊκό, για τη Super League και θα πραγματοποιηθεί, είτε στις 10 είτε στις 11/1.

