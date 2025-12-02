Ολυμπιακός: Χάνει την Καϊράτ ο Ρέτσος - «Τρέχουν» Τσικίνιο, Ποντένσε

Αρκετά σοβαρός αποδείχτηκε ο μυϊκός τραυματισμός του Παναγιώτη Ρέτσου και θα τον κρατήσει εκτός δράσης τουλάχιστον για δύο εβδομάδες. Έτσι όπως είναι το πρόγραμμα του Ολυμπιακού, ίσως δεν αγωνιστεί άλλο μέσα στο 2025. Αρχικά θα χάσει τα προσεχή ματς με Ελλάς Σύρου, ΟΦΗ, Καϊράτ και Άρη, ενώ θα φανεί αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής στο ματς Κυπέλλου με τον Ηρακλή και στο τελευταίο ματς πριν τα Χριστούγεννα με την Κηφισιά.

Παράλληλα, οι Ντάνιελ Ποντένσε και Τσικίνιο δίνουν τη μάχη τους για να είναι έτοιμοι το Σάββατο στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ, αλλά σίγουρα προσπαθούν να δώσουν το παρών στο ματς με την Καϊράτ στην Αστάνα. Αυτός είναι ο στόχος των Πορτογάλων, καθώς η αναμέτρηση στο Καζακστάν είναι μεγάλης σημασίας.

Από εκεί και πέρα, ο Μεχντί Ταρέμι αναμένεται να είναι έτοιμος το Σάββατο, καθώς το αιμάτωμα που είχε πίσω από το γόνατο έχε υποχωρήσει.

sdna.gr