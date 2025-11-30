ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μεντιλίμπαρ: «Σπανίως τελειώνουμε ματς με 3-4 γκολ, ο αντίπαλος άξιζε κάτι παραπάνω»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μεντιλίμπαρ: «Σπανίως τελειώνουμε ματς με 3-4 γκολ, ο αντίπαλος άξιζε κάτι παραπάνω»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του δυσκολεύεται απένανει σε κλειστές άμυνες - τονίζοντας ότι ο Παναιτωλικός άξιζε περισσότερα σήμερα.

Ο Ολυμπιακός πέρασε πολύ δύσκολα από το Αγρίνιο επικρατώντας 1-0 του Παναιτωλικό με το γκολ του Ελ Καμπί να κρίνει την αναμέτρηση.

Ο Μεντιλίμπαρ στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του δεν τελειώνει τέτοιου είδους ματς και είπε χαρακτηριστικά ότι ο αντίπαλος άξιζε κάτι παραπάνω από την ήττα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είπε στον Δημήτρη Σπηλιόπουλο της Cosmote TV:

«Ναι, το περιμέναμε τόσο δύσκολο γιατί όλα αυτά τα ματς είναι δύσκολα και σπάνια μπορούμε να τα κερδίζουμε άνετα με μεγάλο σκορ και τις φορές που το έχουμε καταφέρουμε έχει γίνει προς το τέλος του ματς. Σπανίως μπορούμε από την αρχή να τελειώσουμε το ματς με 3-4 γκολ - σήμερα όμως ιδιαίτερα πιστεύω ότι ο αντίπαλος άξιζε κάτι περισσότερο».

Για τα παράπονα που είχε στο τέλος ειδικά:

«Η αλήθεια είναι ότι δεν μου άρεσε καθόλου που δώσαμε τόσο χώρο στον αντίπαλο - μας απείλησαν πολύ, μας έκλεισαν. Είναι πολύ μεγάλο λάθος όταν παίζουμε τόσο χαμηλά. Δεν μπορούμε να το επιτρέπουμε αυτό. Αυτό συμβαίνει όταν δεν τελειώνεις καλά τη δουλειά σου ψηλά, τότε σε απειλούν και σε φέρνουν σε δύσκολη θέση πιο πίσω».

Για την κατάσταση του Ρέτσου:

«Βγήκε γιατί ζήτησε την αλλαγή. Ενιωσε ενόχληση και ζήτησε την αλλαγή, ακόμη δεν ξέρουμε, θα μας πει ο γιατρός. Ελπίζουμε να μην είναι σοβαρό, για πολύ καιρό. Όμως, είναι φυσιολογικό με τόσα πολλά ματς που παίζει».

gazzetta.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Φανούριος: Η καλή δουλειά της Αστυνομίας, η αντίδραση και αυτά μπορεί να γίνουν «και σε χώρες όπως η Ολλανδία».

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες: Αποχωρεί ο Ευθύμιος Αγαθοκλέους από τον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Απόλυτη προσήλωση για να μην την πατήσει

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οτσόα και η... ξεχασμένη προειδοποίηση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

AEK: Έφτασε τους 9 κερδισμένους βαθμούς από το 90’ και μετά

Ελλάδα

|

Category image

ΑΕΛ/Απόλλων: Από το... χάος στον σεβασμό και την αθλητοπρέπεια (ΦΩΤΟ)

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έδειξε χαρακτήρα, αλλά η χαμένη ευκαιρία στοιχίζει

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Βίαιες σκηνές πριν το ντέρμπι στη Λεμεσό: Συλλήψεις και επεισόδια - Τραυματίστηκε αστυνομικός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Real Madrid TV: «H LaLiga είναι διεφθαρμένη» - Αλόνσο: «Με εκπλήσσει...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το... μπλακ άουτ και η απόδειξη για τον στόχο που έθεσε

ΑΕΛ

|

Category image

Απίστευτο: Ο Ροντρίγκο έκανε αρνητικό ρεκόρ αφλογιστίας για επιθετικό στην ιστορία της Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Πάφος FC δεν... φοβάται το δράμα, το μετατρέπει σε νίκη

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

TV

|

Category image

Χημικά και συλλήψεις στη Λεμεσό: Φωτοβολίδες, κροτίδες και ένταση

Category image

Ματσάρα στη Λεωφόρο και σπουδαίο διπλό για την ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη