Μεντιλίμπαρ: «Σπανίως τελειώνουμε ματς με 3-4 γκολ, ο αντίπαλος άξιζε κάτι παραπάνω»

Ο Ολυμπιακός πέρασε πολύ δύσκολα από το Αγρίνιο επικρατώντας 1-0 του Παναιτωλικό με το γκολ του Ελ Καμπί να κρίνει την αναμέτρηση.

Ο Μεντιλίμπαρ στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του δεν τελειώνει τέτοιου είδους ματς και είπε χαρακτηριστικά ότι ο αντίπαλος άξιζε κάτι παραπάνω από την ήττα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είπε στον Δημήτρη Σπηλιόπουλο της Cosmote TV:

«Ναι, το περιμέναμε τόσο δύσκολο γιατί όλα αυτά τα ματς είναι δύσκολα και σπάνια μπορούμε να τα κερδίζουμε άνετα με μεγάλο σκορ και τις φορές που το έχουμε καταφέρουμε έχει γίνει προς το τέλος του ματς. Σπανίως μπορούμε από την αρχή να τελειώσουμε το ματς με 3-4 γκολ - σήμερα όμως ιδιαίτερα πιστεύω ότι ο αντίπαλος άξιζε κάτι περισσότερο».

Για τα παράπονα που είχε στο τέλος ειδικά:

«Η αλήθεια είναι ότι δεν μου άρεσε καθόλου που δώσαμε τόσο χώρο στον αντίπαλο - μας απείλησαν πολύ, μας έκλεισαν. Είναι πολύ μεγάλο λάθος όταν παίζουμε τόσο χαμηλά. Δεν μπορούμε να το επιτρέπουμε αυτό. Αυτό συμβαίνει όταν δεν τελειώνεις καλά τη δουλειά σου ψηλά, τότε σε απειλούν και σε φέρνουν σε δύσκολη θέση πιο πίσω».

Για την κατάσταση του Ρέτσου:

«Βγήκε γιατί ζήτησε την αλλαγή. Ενιωσε ενόχληση και ζήτησε την αλλαγή, ακόμη δεν ξέρουμε, θα μας πει ο γιατρός. Ελπίζουμε να μην είναι σοβαρό, για πολύ καιρό. Όμως, είναι φυσιολογικό με τόσα πολλά ματς που παίζει».

gazzetta.gr