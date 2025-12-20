ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τέταρτος σε καμπ στη Λανζαρότε ο Παύλος Κοντίδης, στον τελευταίο αγώνα για το 2025

Την τέταρτη θέση στον τελευταίο του αγώνα για το 2025 πήρε ο Παύλος Κοντίδης, ο οποίος, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για το 2026, συμμετείχε στο Playa Blanca Sailing Series που έγινε στη Λανζαρότε στην Ισπανία.

Ο Κύπριος ιστιοπλόος παρουσιάστηκε ανεβασμένος στις δύο τελευταίες ημέρες του αγώνα κατά τις οποίες είχε και καλύτερα πλασαρίσματα (1-1-5-1-4), σε σχέση με τις πρώτες δύο ημέρες (19-4-22-8-21-2) που φάνηκε κάπως κουρασμένος, απόρροια των προπονήσεων και της προετοιμασίας.

«Φάνηκε η διαφορά και στα αποτελέσματα, την τρίτη και την τέταρτη ημέρα τα πήγα πολύ καλύτερα. Είμαι χαρούμενος για την προετοιμασία, πώς βγαίνει. Αρκετή κούραση στο σώμα» αναφέρει ο Κοντίδης, ο οποίος δηλώνει ευχαριστημένος γενικότερα για την πορεία του το 2025.

«Είμαι αρκετά ικανοποιημένος με τον τρόπο που πήγε η χρονιά 2025 με αποκορύφωμα το αργυρό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (σ.σ. στο Qingdao της Κίνας) και το χάλκινο στο Γκραν Σλαμ του Λος Άντζελες, εκεί όπου θα είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028» σημειώνει ο δις Αργυρός Ολυμπιονίκης.

Θυμίζουμε ότι ο 36χρονος ιστιοπλόος του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού στην αρχή της προετοιμασίας του, πριν από τη 4η θέση στο καμπ στη Λανζαρότε, είχε πάρει δύο χρυσά, πρώτα σε καμπ στο Σπλιτ τον Οκτώβριο και έπειτα σε – πιο ανταγωνιστικό - αγώνα στη Βιλαμούρα τέλη Νοεμβρίου.

Ο Παύλος Κοντίδης θα παραμείνει ακόμη λίγες ημέρες στη Λανζαρότε συνεχίζοντας την προετοιμασία του. Ακολούθως θα περάσει τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς με την οικογένειά του και θα επιστρέψει στη Λανζαρότε στις 6 Ιανουαρίου.

«Θέλω να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές και καλό νέο έτος σε όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όσους με στηρίζουν σε αυτό το ταξίδι και στην πορεία μου προς την έκτη μου Ολυμπιακή συμμετοχή, στο Λος Άντζελες» σημειώνει.

Super Grand Sponsor του Κοντίδη είναι η Freedom24, ενώ τον στηρίζει διαχρονικά η ΟΠΑΠ Κύπρου ως μεγάλος χορηγός. Τον χορηγούν η Ayia Napa Marina, το Ίδρυμα Λεβέντη και η Πετρολίνα. Υποστηρικτές είναι η Alassia NewShips Management, το Stelios Philanthropic Foundation, η VITA Group και η Hartmann Holdings LTD.

Διαβαστε ακομη