Για να μην σφίξει κι άλλο η θηλιά

Δεν πάει άλλο. Και το γνωρίζουν όλοι στην Ανόρθωση. Η πρώτη νίκη στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» είναι αδιαπραγμάτευτη στην αποψινή (19:00) αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Έχει να δώσει χαρά στον κόσμο της η ομάδα της Αμμοχώστου στο άλλοτε απόρθητο φρούριό της από τον Μάρτιο του 2025, όταν και είχε επικρατήσει με 2-0 της Καρμιώτισσας. Έκτοτε ακολούθησαν εννιά ματς στα οποία έχασε τρεις φορές (τα δύο πέρσι) και έφερε έξι ισοπαλίες (όλες φέτος).

Έχοντας μπει ξανά στην επικίνδυνη ζώνη, δεν έχει άλλη πολυτέλεια να μην κερδίζει εντός έδρας. Και ειδικά αντιπάλους με τους οποίους «παλεύει» για την αποφυγή του υποβιβασμού. Η θηλιά έχει… σφίξει επικίνδυνα και άπαντες στο στρατόπεδο της «Κυρίας» δεν θέλουν να σφίξει και άλλο. Πέραν της νίκης που θα δώσει τεράστια βαθμολογική ώθηση, αναζητά και «εκδίκηση» η Ανόρθωση από την ήττα στον α΄ γύρο (2-1), σε ένα παιχνίδι που στις καθυστερήσεις απώλεσε πέναλτι.

Σένσι για τη διαφορά

Η επάνοδος του Στέφανο Σένσι λύνει τα χέρια του Τιμούρ Κετσπάγια μιας και ο Ιταλός μέσος με το πάτησε το πόδι του στην ενδεκάδα της Ανόρθωσης άλλαξε την εικόνα της. Και την πρώτη φορά που δεν ήταν στην ενδεκάδα, λόγω τιμωρίας, ήρθε η ήττα την προηγούμενη αγωνιστική από την Ομόνοια Αραδίππου. Είναι ο παίκτης που κάνει τη διαφορά και το απέδειξε με τα τέσσερά του γκολ και τρεις ασίστ. Πάνω του στηρίζει πολλά η τεχνική ηγεσία για να καταφέρει να πάρει το ζητούμενο απέναντι στον Ολυμπιακό.

Θα υπάρξουν και άλλες αλλαγές ωστόσο στην ενδεκάδα, με τον Θεοδώρου να κτυπά την πόρτα αντί του Παρούτη και τον Μάριο Ηλία αντί του Βούκιτς.