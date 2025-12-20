ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Για να μην σφίξει κι άλλο η θηλιά

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Για να μην σφίξει κι άλλο η θηλιά

Η Ανόρθωση είναι καιρός να γευτεί χαρά στο «σπίτι» της

Δεν πάει άλλο. Και το γνωρίζουν όλοι στην Ανόρθωση. Η πρώτη νίκη στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» είναι αδιαπραγμάτευτη στην αποψινή (19:00) αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Έχει να δώσει χαρά στον κόσμο της η ομάδα της Αμμοχώστου στο άλλοτε απόρθητο φρούριό της από τον Μάρτιο του 2025, όταν και είχε επικρατήσει με 2-0 της Καρμιώτισσας. Έκτοτε ακολούθησαν εννιά ματς στα οποία έχασε τρεις φορές (τα δύο πέρσι) και έφερε έξι ισοπαλίες (όλες φέτος).

Έχοντας μπει ξανά στην επικίνδυνη ζώνη, δεν έχει άλλη πολυτέλεια να μην κερδίζει εντός έδρας. Και ειδικά αντιπάλους με τους οποίους «παλεύει» για την αποφυγή του υποβιβασμού. Η θηλιά έχει… σφίξει επικίνδυνα και άπαντες στο στρατόπεδο της «Κυρίας» δεν θέλουν να σφίξει και άλλο. Πέραν της νίκης που θα δώσει τεράστια βαθμολογική ώθηση, αναζητά και «εκδίκηση» η Ανόρθωση από την ήττα στον α΄ γύρο (2-1), σε ένα παιχνίδι που στις καθυστερήσεις απώλεσε πέναλτι.

Σένσι για τη διαφορά

Η επάνοδος του Στέφανο Σένσι λύνει τα χέρια του Τιμούρ Κετσπάγια μιας και ο Ιταλός μέσος με το πάτησε το πόδι του στην ενδεκάδα της Ανόρθωσης άλλαξε την εικόνα της. Και την πρώτη φορά που δεν ήταν στην ενδεκάδα, λόγω τιμωρίας, ήρθε η ήττα την προηγούμενη αγωνιστική από την Ομόνοια Αραδίππου. Είναι ο παίκτης που κάνει τη διαφορά και το απέδειξε με τα τέσσερά του γκολ και τρεις ασίστ. Πάνω του στηρίζει πολλά η τεχνική ηγεσία για να καταφέρει να πάρει το ζητούμενο απέναντι στον Ολυμπιακό.

Θα υπάρξουν και άλλες αλλαγές ωστόσο στην ενδεκάδα, με τον Θεοδώρου να κτυπά την πόρτα αντί του Παρούτη και τον Μάριο Ηλία αντί του Βούκιτς.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Χριστουγεννιάτικο… μπουρλότο, γκέλαρε με Κηφισιά ο Ολυμπιακός!

Ελλάδα

|

Category image

Με ανατροπή στη Λειψία σκαρφάλωσε τρίτη η Λεβερκούζεν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ισοπαλία στη «σούπα» για Λάτσιο και Κρεμονέζε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λύγισε την Τότεναμ στο Λονδίνο με τους φορ της η Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τιμούρ: «Χωρίς ποιότητα δύσκολο να κερδίσεις - Δεν μπορούμε να φέρουμε παίκτη της διαφοράς με 5 ή 7 χιλιάρικα»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η βαθμολογία μετά την πρώτη δόση της τελευταίας στροφής του 2025

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σκόραρε και αποχώρησε υποβασταζόμενος ο Ίσακ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαφορετικό παιχνίδι, ίδιος ο στόχος

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κωστή: «Θέλαμε να κερδίσουμε, είμαστε απογοητευμένοι»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα από το Ανόρθωση - Ολυμπιακός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ούτε τώρα η Ανόρθωση, κάνει Χριστούγεννα στη ζώνη του υποβιβασμού

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χαμός στην Αγγλία: Πήγαν να κάνουν ντου στον Λάμπαρντ οι παίκτες της Σαουθάμπτον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έφριξε ο Τιμούρ, τριπλή αλλαγή στο ημίχρονο κι άλλη μία στο 53΄

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με Σιαμπάνη σε τροχιά τετράδας ο Βόλος

Ελλάδα

|

Category image

Επίσημα... ξανά στην Ευρώπη ο Τιάγκο Σίλβα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη