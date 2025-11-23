Πέρασε με τριάρα από τις Σέρρες ο Παναθηναϊκός!

Το τριφύλλι ήταν απολαυστικό στο δεύτερο ημίχρονο, πέτυχε τρία υπέροχα γκολ και έχασε ευκαιρίες για διπλάσια τέρματα, με τον Γέντβαϊ να μπαίνει στα παπούτσια του… Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς και να σκοράρει με απίθανο «ψαλίδι» αν και αμυντικός, στην κορυφαία φάση της αναμέτρησης.

Ο Παναθηναϊκός είχε τη συμπαράσταση 3.000 και πλέον φίλων του που μετέτρεψαν σε Λεωφόρο το Δημοτικό γήπεδο των Σερρών, ενώ ο Ράφα Μπενίτεθ δεν είχε στη διάθεσή του οκτώ ποδοσφαιριστές λόγω τραυματισμών (Καλάμπρια, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Ρενάτο, Πελίστρι, Ντέσερς, ίωσης (Ντραγκόφσκι) και τιμωρίας (Τζούρισιτς). Και επιπλέον έχασαν στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου και τον Τσιριβέγια (42’) και στο ξεκίνημα του δευτέρου τον Λαφόν, οι οποίοι έγιναν αναγκαστική αλλαγή, φτάνοντας τις δέκα απουσίες!

Ο Ισπανός προπονητής επέλεξε τον Πάντοβιτς για την κορυφή της επίθεσης, διατήρησε τον Γέντβαϊ στο δεξί άκρο και τον Σιώπη στον άξονα της μεσαίας γραμμής, την ίδια στιγμή που ο Πανσερραϊκός, στο ντεμπούτο του Ζεράρ Σαραγόσα στο τιμόνι του, είχε τον Καρέλη στην κορυφή της επίθεσης αντί του Ιβαν και πέντε αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενό του ματς.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στα πρώτα λεπτά, έβγαλαν υψηλές εντάσεις στην πίεση, κέρδισαν τις περισσότερες προσωπικές μονομαχίες και προσπάθησαν να χτυπήσουν το τριφύλλι από τη δεξιά του πλευρά.

Από εκείνη την πτέρυγα έβγαλαν και τις δύο υποσχόμενες ευκαιρίες τους στο πρώτο ημίχρονο, με τον Μπρουκς (7’) και τον Κάλινιν (13’) να βγάζουν ισάριθμες σέντρες και τον Νούναλι, αρχικά να πιάνει κεφαλιά στην πλάτη του Μλαντένοβιτς που πέρασε άουτ και κατόπιν να αναγκάζει τον Λαφόν σε εξαιρετική απόκρουση σε πλασέ από το ύψος του πέναλτι.

Ο Παναθηναϊκός άρχισε να εμφανίζεται στο γήπεδο μετά το 25’. Στο συγκεκριμένο λεπτό, ο Τετέ πήγε στον πάγκο της ομάδας του και δέχτηκε οδηγίες από τον Μπενίτεθ. Και δεκαπέντε λεπτά αργότερα πρωταγωνίστησε στη φάση με την οποία οι πράσινοι άνοιξαν το σκορ.

Η αρχική ενέργεια ήταν του Τσιριβέγια που με υπέροχο τρόπο τροφοδότησε τον Βραζιλιάνο ο οποίος μπήκε στην περιοχή και έκοψε τη μπάλα προς το πέναλτι με το εξωτερικό φάλτσο.

Εκεί ήταν ο Ζαρουρί που με υποδειγματικό πλασέ στην κίνηση έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα διαμορφώνοντας το 1-0 για τον Παναθηναϊκό (40’). Ενα γκολ που επιτεύχθηκε με τρεις πάσες από το κέντρο προς το επιθετικό τρίτο του αντιπάλου, ο οποίος δεν κατάφερε να αποφύγει το μοιραίο παρότι είχε έξι παίκτες να αμύνονται οργανωμένα.

Νωρίτερα, στο 29’, το τριφύλλι ζήτησε πέναλτι μετά από τσίμπημα της μπάλας από τον Τσιριγβέγια που σταμάτησε στο αριστερό χέρι του Ντε Μάρκο μέσα στην περιοχή, αλλά ο διαιτητής Ευαγγέλου άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί και ο VAR δεν παρενέβη.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Κότσαρης έκανε το ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα και το τριφύλλι μετά τον Μάιο του 2019, ενώ ο Παναθναϊκός μπήκε φουριόζος στα πρώτα λεπτά χάνοντας τρεις μοναδικές ευκαιρίες για δεύτερο γκολ στο τρίλεπτο 48’-51’.

Ο Τιναλίνι έσωσε δύο φορές την εστία του στα σουτ των Μπακασέτα και Τσέριν με σπουδαία αντανακλαστικά, ο Πάντοβιτς δεν βρήκε «γεμάτα» τη μπάλα στη σέντρα του Μλαντένοβιτς προ κενής εστίας και το σουτ του Μπακασέτα από στρώσιμο του Ζαρουρί, κατέληξε λίγα εκατοστά δίπλα από το δοκάρι μετά από κόντρα σε αντίπαλο.

Μία ακόμη μεγάλη ευκαιρία έχασε ο Παναθηναϊκός στο 55’ με τον Γέντβαϊ να αστοχεί σε προβολή από το ένα μέτρο μετά από σέντρα «ξυραφιά» του Μλαντένοβιτς από αριστερά.

Ομως ο Κροάτης κρατούσε το καλύτερο για το 60ο λεπτό. Οταν με απίθανο ψαλίδι που θύμισε… Ιμπραϊμοβιτς (!) υποδέχτηκε την ιδανική σέντρα του Τετέ (δεύτερη ασίστ στο ματς) και διαμόρφωσε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό μέσα σε αποθέωση.

Ενα γκολ για Οσκαρ που σπάνια βλέπουμε στα ελληνικά γήπεδα, πόσω μάλλον από αμυντικό! Η αυτοπεποίθηση των παικτών του Μπενίτεθ ήταν πλέον στα ύψη και εννέα λεπτά μετά ήρθε η σειρά του Μπακασέτα να προσθέσει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ. Ο Μλαντένοβιτς γύρισε τη μπάλα στον Πάντοβιτς από αριστερά, αυτός την έστρωσε στον αρχηγό του Παναθηναϊκού και σουτάροντας με το δεξί έκανε το 3-0 για το τριφύλλι στο 69’.

Στο 82’ ο Μπενίτεθ έριξε στο ματς τον 18χρονο εξτρέμ, Γιάννη Μπόκο, προϊόν της Ακαδημίας του τριφυλλιού, που έκανε ντεμπούτο στο πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός στις Σέρρες πέτυχε την πιο ευρεία του νίκη στο πρωτάθλημα και κράτησε για πρώτη φορά το μηδέν στα μετόπισθεν, με μία εμφάνιση που έδειξε... ελπίδα.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα / 4-2-3-1): Τιναλίνι, Λύρατζης, Βόλνεϊ, Ντε Μάρκο, Κάλινιν (67’ Τσαούσης), Δοϊρανλής (67’ Ομοενγκά), Λιάσος, Νούνελι, Γκριν, Μπρουκς (57’ Γκαλβάν), Καρέλης (57’ Μάρας).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ / 4-2-3-1): Λαφόν (46’ Κότσαρης), Γέντβαϊ, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια (42’ λ.τ. Τσέριν), Σιώπης, Τετέ (82’ Μπόκος), Μπακασέτας, Ζαρουρί (82’ Μαντσίνι), Πάντοβιτς (73’ Σφιντέρσκι).

