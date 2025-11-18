Δεν βλέπει... κανέναν η Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας, 5/5 με τεσσάρα και φουλάρει για Euro!

Φτιαγμένη για μεγάλα πράγματα είναι η Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας που έκανε ένα ακόμη βήμα για την απευθείας πρόκριση στο Euro U21!

Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη ήταν καταιγιστική, νικώντας με 4-0 τη Βόρεια Ιρλανδία για την 5η αγωνιστική του 6ου ομίλου των προκριματικών, δίνοντας συνέχεια έτσι στο απόλυτο των νικών.

Η γαλανόλευκη με το 5/5 στο «Λάμπρος Κατσώνης» έχει 15 πόντους και βρίσκεται στο +6 από τη δεύτερη, Γερμανία, η οποία αγωνίζεται στις 19:00 με τη Γεωργία.

Η Εθνική Ελλάδας μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι, ανοίγοντας το σκορ στο 19' με τον Αλεξίου. Επτά λεπτά αργότερα ο Γκούμας σημείωσε το 2-0 ενώ τα άλλα δύο τέρματα επιτεύχθηκαν στο δεύτερο μέρος.

Στο 63' ο Τζίμας με εκτέλεση πέναλτι έβαλε και αυτός το όνομά του στη λίστα των σκόρερ, ενώ ο Σμυρλής στο 81' διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Ελλάδα: Μπότης, Κουτσογούλας (46? Φίλων), Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Κοντούρης, Καλοσκάμης (63? Μπρέγκου), Γκούμας (73? Νικολάου), Παπακανέλλος, Σμυρλής (83? Αποστολάκης), Τζίμας (64? Μπρέγκου).

Β. Ιρλανδία: ΜακΜιούλαν, Ράσελ (83? ΜακΚάν), Φογκάρτι, Άτσενσον, Ίνγουντ (46? Μπριγκς), Μόρισον (68? ΜακΣτράβικ), Γουίλσον (46? Πάτερσον), Ρόμπινσον, Κερκ, Κένι (68? Ντόχερτι), Μπαρ.

Η βαθμολογία του 6ου ομίλου:

Ελλάδα 15 (16-2)

Γερμανία 9 (15-4)

Βόρεια Ιρλανδία 7 (5-7)

Γεωργία 5 (7-5)

Λετονία 1 (1-8)

Μάλτα 0 (0-18)

