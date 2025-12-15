Όνειρο του Σιμεόνε ο… απλησίαστος Κουκουρέγια

Το μεταγραφικό παζάρι του χειμώνα πλησιάζει και οι ομάδες έχουν βγει στην αγορά για να ενδυναμώσουν τα κενά που έχουν στο ρόστερ τους.

Σε αυτή ακριβώς τη διαδικασία βρίσκεται και η Ατλέτικο Μαδρίτης, με τον Ντιέγκο Σιμεόνε να έχει επικεντρωθεί στον Μαρκ Κουκουρέγια.

Ο Ισπανός αριστερός μπακ, αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων στη θέση του, σε ολόκληρη την Premier League και γενικότερα στον πλανήτη και αποτελεί ένα από τα βασικά γρανάζια του Έντζο Μαρέσκα στην Τσέλσι.

Ο Σιμεόνε τον έχει χαρακτηρίσει ως το ιδανικό κομμάτι που λείπει από το παζλ της ομάδας του, όμως η απόκτηση του μοιάζει με μακρινό όνειρο.

Για να τον παραχωρήσουν οι «μπλε» θα πρέπει να πάρουν ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο ξεπερνάει τις δυνατότητες της Ατλέτι.

sport-fm.gr