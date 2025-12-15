Με Κριστιάνο Ρονάλντο η τελευταία ταινία Fast & Furious;

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να συνεχίζει να σκοράρει και να τραβά τα φώτα στη Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της Αλ Νασρ, όμως όλα δείχνουν πως το βλέμμα του αρχίζει να στρέφεται και πέρα από τα γήπεδα. Στα 40 του χρόνια, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ φαίνεται πως έχει ήδη ανοίξει την πόρτα για ένα εντελώς νέο κεφάλαιο, το Χόλιγουντ.

Τη σπίθα άναψε ο ίδιος ο Βιν Ντίζελ, ο πρωταγωνιστής και δημιουργός της σειράς ταινιών Fast & Furious, ο οποίος ανάρτησε κοινή φωτογραφία τους στο Instagram, αφήνοντας ξεκάθαρες αιχμές για κινηματογραφική συνεργασία. “Όλοι ρωτούσαν αν θα εμφανιστεί στο Fast. Να σας πω την αλήθεια… είναι ο πραγματικός. Γράψαμε έναν ρόλο για εκείνον”, έγραψε χαρακτηριστικά, βάζοντας φωτιά στα social media.

Το αν πρόκειται για χιούμορ ή για πραγματικό κινηματογραφικό σχέδιο δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει. Ωστόσο, η ιδέα του Ρονάλντο να κάνει το ντεμπούτο του σε μία από τις πιο επιτυχημένες κινηματογραφικές σειρές όλων των εποχών μόνο απίθανη δεν ακούγεται. Άλλωστε, μιλάμε για τον πιο δημοφιλή άνθρωπο στον κόσμο στο Instagram, με τεράστια εμπορική δύναμη και παγκόσμια αναγνωρισιμότητα.

Αν και η αρχική φωτογραφία είχε τραβηχτεί έναν χρόνο πρίν όταν ο Βιν Ντίζελ είχε επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία για τις ανάγκες μιας εμπορικής συνεργασίας του, φαίνεται πως επανήλθε στο προσκήνιο. Το Fast and Furious 11 αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2027 και φημολογείται ότι θα είναι και η τελευταία ταινία της σειράς. Έτσι, θεωρείται απόλυτα φυσιολογικός ο χαμός που προκλήθηκε μετά την νέα δημοσίευση του πασίγνωστου ηθοποιού.

Ο Ρονάλντο δεν έδειξε ποτέ άνθρωπος που επαναπαύεται. Αντιθέτως, του αρέσει να θέτει νέους στόχους, ακόμη κι αν αυτοί βρίσκονται μπροστά σε μια κάμερα και όχι μπροστά σε ένα τέρμα. Μάλιστα, δεν θα είναι η πρώτη του επαφή με τον κινηματογράφο, καθώς στο παρελθόν έχει συμμετάσχει ως παραγωγός και φωνητικός συντελεστής σε animated project.

Αν τελικά δούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο να πατά γκάζι δίπλα στον Βιν Ντίζελ στη μεγάλη οθόνη, ένα είναι σίγουρο, ακόμα κι εκτός γηπέδων, ο CR7 ξέρει πώς να μένει στο επίκεντρο. Και το Χόλιγουντ, όπως φαίνεται, είναι έτοιμο να τον υποδεχτεί.

