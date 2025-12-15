ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βλέπει επιτέλους η Σάλκε το φως στο τέλος του τούνελ;

Βλέπει επιτέλους η Σάλκε το φως στο τέλος του τούνελ;

Μόλις πριν από επτά μήνες, η Σάλκε 04 πάλευε να αποφύγει τον υποβιβασμό στην τρίτη γερμανική κατηγορία. Στο τέλος της περασμένης σεζόν, ο σύλλογος του Γκελζενκίρχεν τερμάτισε τρεις βαθμούς μακριά από τη ζώνη του υποβιβασμού, αποφεύγοντας έτσι την ολοκληρωτική καταστροφή.

Τότε, κανείς δεν θα φανταζόταν πως αυτή η οριακή διαφυγή από τον υποβιβασμό θα κατέληγε έτσι: οι «Βασιλικοί Μπλε» κατάκτησαν τον συμβολικό τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα την Κυριακή και τώρα έχουν σοβαρές ελπίδες να επιστρέψουν στην Μπουντεσλίγκα. Μια εβδομάδα πριν από το τέλος του πρώτου μισού της σεζόν, έχουν προβάδισμα τεσσάρων βαθμών έναντι του πλησιέστερου αντιπάλου τους, της Έλβερσμπεργκ.

Ένας Αυστροβόσνιος δίνει νέα πνοή στον μπλε γίγαντα του γερμανικού ποδοσφαίρου. Αυτή η αναβίωση μπορεί να αποδοθεί στην επιλογή της διοίκησης, η οποία τελικά απέδωσε καρπούς, με τον διορισμό του νέου προπονητή Μίρον Μούσλιτς. Όταν ο 43χρονος τεχνικός παρουσιάστηκε τον περασμένο Μάιο, πολλοί οπαδοί υποδέχτηκαν τα νέα με έκπληξη. Λίγοι τον γνώριζαν και ακόμη λιγότεροι ήταν ενθουσιασμένοι με την άφιξή του.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, μόλις τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα, ο Μούσλιτς είχε βιώσει τον υποβιβασμό στην τρίτη κατηγορία της Αγγλίας με την Πλίμουθ Άργκαϊλ, η οποία τότε αγωνιζόταν στην Championship.

Το στοίχημα του νέου τεχνικού απέδωσε γρήγορα. Την Κυριακή, η Σάλκε επιβλήθηκε της Νυρεμβέργης με 1-0, εξασφαλίζοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη της. Με 37 βαθμούς σε 16 αγώνες, ο Λόρις Κάριους και οι συμπαίκτες του έχουν κατά μέσο όρο πάνω από δύο βαθμούς ανά αγώνα.

Αυτό το εντυπωσιακό ρεκόρ ενισχύει την αυτοπεποίθηση του αθλητικού διευθυντή Φρανκ Μπάουμαν, ο οποίος, σε συνέντευξή του στην Sport Bild τον Ιούνιο, δήλωσε με πεποίθηση: «Ο Μίρον είναι αυτός που μας έχει πείσει συνολικά περισσότερο. Παρ΄ όλα αυτά, μόνο η τελική θέση θα μετρήσει, και σε περίπτωση αποτυχίας να κερδίσουμε την άνοδο, ο τιμητικός τίτλος του πρωταθλητή χειμώνα θα ξεχαστεί γρήγορα.

AΠΕ-ΜΠΕ

Διαβαστε ακομη