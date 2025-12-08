Στις 4 Μαρτίου το Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

Συζήτηση για την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα Παναθηναϊκού – ΟΦΗ, που αναβλήθηκε την πρώτη αγωνιστική, κατόπιν αιτήματος του Παναθηναϊκού, λόγω επικείμενου ευρωπαϊκού αγώνα, έγινε στο ΔΣ της Super League (8/12).

To θέμα έθεσε ο εκπρόσωπος του Βόλου, Αχ. Μπέος, ο οποίος είπε ότι ο αγώνας πρέπει να γίνει και πρότεινε να οριστεί εντός της περιόδου των Χριστουγέννων.

Η πρόταση Μπέου βρήκε αντίθετο τον ΟΦΗ, που, ευλογα, υποστήριξε ότι στις 3 Ιανουαρίου θα παίξει με τον Ολυμπιακό στον τελικό Super Cup στο Παγκρήτιο και ότι ήδη, για την περίοδο των Χριστουγέννων, έχουν δοθεί άδειες στους ποδοσφαιριστές, που δεν γίνεται να ανακληθούν.

Τελικά, λόγω της διαφαινόμενης συνέχισης της παρουσίας του Παναθηναϊκού στο Europa League και των αγωνιστικών υποχρεώσεών του στο Κύπελλο, αποφασίστηκε ο αγώνας να γίνει την Τετάρτη 4 Μαρτίου, μεταξύ της 23ης και 24ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.