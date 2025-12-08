ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στις 4 Μαρτίου το Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στις 4 Μαρτίου το Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

Συζήτηση για την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα Παναθηναϊκού – ΟΦΗ, που αναβλήθηκε την πρώτη αγωνιστική, κατόπιν αιτήματος του Παναθηναϊκού, λόγω επικείμενου ευρωπαϊκού αγώνα, έγινε στο ΔΣ της Super League (8/12).

To θέμα έθεσε ο εκπρόσωπος του Βόλου, Αχ. Μπέος, ο οποίος είπε ότι ο αγώνας πρέπει να γίνει και πρότεινε να οριστεί εντός της περιόδου των Χριστουγέννων.

Η πρόταση Μπέου βρήκε αντίθετο τον ΟΦΗ, που, ευλογα, υποστήριξε ότι στις 3 Ιανουαρίου θα παίξει με τον Ολυμπιακό στον τελικό Super Cup στο Παγκρήτιο και ότι ήδη, για την περίοδο των Χριστουγέννων, έχουν δοθεί άδειες στους ποδοσφαιριστές, που δεν γίνεται να ανακληθούν.

Τελικά, λόγω της διαφαινόμενης συνέχισης της παρουσίας του Παναθηναϊκού στο Europa League και των αγωνιστικών υποχρεώσεών του στο Κύπελλο, αποφασίστηκε ο αγώνας να γίνει την Τετάρτη 4 Μαρτίου, μεταξύ της 23ης και 24ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Όλοι στα αποδυτήρια με τον Σαλάχ»: Σενάριο για πρόθεση των παικτών της Λίβερπουλ να φύγει ο Σλοτ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (9/12)

TV

|

Category image

Ξέσπασε με τεσσάρα στην ουραγό Γουλβς και πλησίασε τετράδα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Τέρι Ροζίερ δηλώνει αθώος στην υπόθεση στημένων στοιχημάτων

NBA

|

Category image

Έβγαλε αντίδραση!

ΑΕΚ

|

Category image

Νεόφυτος Μιχαήλ: «Ζούμε κάτι ιστορικό για την ομάδα και την πόλη»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Τζένοα «άλωσε» το «Φρίουλι» και πήρε βαθιά... ανάσα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αήττητη συνεχίζει η Πετρολίνα ΑΕΚ - Πήρε σπουδαίο διπλό στη Λεμεσό!

Κύπρος

|

Category image

«Διπλό» για τον Κεραυνό επί του MAD Διγενή Ακρίτα Μόρφου

Κύπρος

|

Category image

Σλοτ για Σαλάχ: «Δεν έχω ιδέα αν θα ξαναπαίξει για την Λίβερπουλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το επιπλέον κέρδος πίσω από την τεσσάρα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων ο Γκατσίνοβιτς

Ελλάδα

|

Category image

«Παραιτήθηκε μέλος απ’ το staff της Γιουνάιτεντ, λίγες ώρες πριν τη σέντρα στο ματς με τη Γουλβς!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι Σέρβοι αποθεώνουν τον Γιόβιτς: «Το θηρίο ξύπνησε!»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ξέφρενο πάρτι για τον Νόρις

AUTO MOTO

|

Category image

Διαβαστε ακομη