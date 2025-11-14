Το βράδυ της Κυριακής (16/11) η συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Την Κυριακή 16/11 θα δώσει ο Γιάννης Αλαφούζος την εφ΄όλης της ύλης συνέντευξη για τον Παναθηναϊκό, την οποία είχε προαναγγείλει κατά την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ. Οπως έγινε γνωστό, ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ θα μιλήσει στις 21:30, στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΙ», έχοντας απέναντί του επιλεγμένους δημοσιογράφους από διάφορα ΜΜΕ. Η συζήτηση αναμένεται να περιλαμβάνει όλα τα ζητήματα που αοφορούν τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του συλλόγου.
ΑΠΕ-ΜΠΕ