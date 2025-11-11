Λεβαντόφσκι: Σκέψεις για απόσυρση!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αβεβαιότητα επικρατεί γύρω από το μέλλον του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, με ρεπορτάζ της Sport να θέτει ακόμη και σενάριο απόσυρσης του από την ενεργό δράση, σε περίπτωση που δεν συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα.

Αναλυτικότερα, το δημοσίευμα υποστηρίζει πως ο 38χρονος Πολωνός επιθετικός, που δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2026, έχει εκφράσει θετικά την πρόθεση του να παραμείνει στο ρόστερ των «μπλαουγκράνα» και την επόμενη σεζόν.

Παρόλα αυτά, οι άνθρωποι του συλλόγου δεν έχουν ανοίξει ακόμη τα χαρτιά τους, δεδομένου πως επικρατούν διάφορες σκέψεις στο εσωτερικό της Μπαρτσελόνα, εξετάζοντας το ύψος των οικονομικών απολαβών αλλά και το σενάριο να μην ανανεώσουν το συμβόλαιο του Λεβαντόφσκι!

Σε αυτήν την περίπτωση, όπως αποκαλύπτει η Sport, ο ίδιος σκέφτεται σοβαρά να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του και να βάλει τέλος στην πλούσια καριέρα του. Όλα, ωστόσο, θα εξαρτηθούν από την τελική απόφαση της Μπαρτσελόνα, μέσα στους επόμενους μήνες.

