Ομόνοια: 1700 εισιτήρια για «Weststadion»

Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες:

Από την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου, στις 11:00, διατίθενται τα εισιτήρια για τον αγώνα με την SK Rapid, που θα διεξαχθεί στο στάδιο «Weststadion», στην Βιέννη, την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, στις 21:00 (τοπική ώρα), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Conference League.

Στη διάθεσή μας θα έχουμε 1700 θέσεις για τα τμήμα 6&7 (Sektor 6 & 7).

Διάθεση εισιτήριων

Η διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει με αγορά κουπονιού. Ακολούθως το εισιτήριο αγώνα θα αποστέλνεται ηλεκτρονικά. Η διάθεση των εισιτηρίων ολοκληρώνεται στις 8 Δεκεμβρίου 2025.

Σειρά προτεραιότητας αγοράς εισιτηρίων

Τρίτη και Τετάρτη (11-12/11) – Το 55% των εισιτηρίων θα δοθούν με βάση τη σειρά κατάταξης βαθμών από την προσέλευση των φιλάθλων στους εντός έδρας αγώνες.

– Το 55% των εισιτηρίων θα δοθούν με βάση τη σειρά κατάταξης βαθμών από την προσέλευση των φιλάθλων στους εντός έδρας αγώνες. Πέμπτη και Παρασκευή (13-14/11) – Το 15% των εισιτηρίων θα δοθούν με βάση τη σειρά κατάταξης βαθμών που συγκεντρώθηκαν από την έναρξη της σεζόν 2025-26.– Το 15% των εισιτηρίων θα δοθούν με βάση τη σειρά κατάταξης βαθμών που συγκεντρώθηκαν τον τελευταίο ένα μήνα.– Το 15% των εισιτηρίων θα δοθούν σε κατόχους Privilege card και Εισιτηρίου Διαρκείας μετά από κλήρωση.

– Το 15% των εισιτηρίων θα δοθούν με βάση τη σειρά κατάταξης βαθμών που συγκεντρώθηκαν από την έναρξη της σεζόν 2025-26.– Το 15% των εισιτηρίων θα δοθούν με βάση τη σειρά κατάταξης βαθμών που συγκεντρώθηκαν τον τελευταίο ένα μήνα.– Το 15% των εισιτηρίων θα δοθούν σε κατόχους Privilege card και Εισιτηρίου Διαρκείας μετά από κλήρωση. Σάββατο (15/11) – Σε περίπτωση που δεν διατεθούν όλα τα εισιτήρια τότε τα επανομείναντα θα τεθούν στη διάθεση των φιλάθλων που βρίσκονται στις αμέσως επόμενες θέσεις κατάταξης με βάση τα πιο πάνω κριτήρια.

– Σε περίπτωση που δεν διατεθούν όλα τα εισιτήρια τότε τα επανομείναντα θα τεθούν στη διάθεση των φιλάθλων που βρίσκονται στις αμέσως επόμενες θέσεις κατάταξης με βάση τα πιο πάνω κριτήρια. Δευτέρα (17/11) μέχρι Δευτέρα (08/12)– Εάν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα εισιτήρια θα γίνεται ελεύθερη διάθεση εισιτηρίων σε όλο τον κόσμο μας.

Οι φίλαθλοι που θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν εισιτήριο σύμφωνα με τη διαδικασία προτεραιότητας, θα λάβουν την σχετικό μήνυμα στον τηλεφωνικό αριθμό που έχουν καταχωρημένο στο σύστημα εισιτηρίων (Online Ticketing). Παρακαλούμε όπως στα σημεία πώλησης εισιτηρίων προσέρχονται μόνο οι φίλαθλοι που λαμβάνουν το συγκεκριμένο μήνυμα.

Για την αγορά κουπονιού είναι υποχρεωτικό να συλλέγονται τα ακόλουθα στοιχεία:

– Ονοματεπώνυμο

– Αριθμός πολιτικής ταυτότητας

– Ημερομηνία γεννήσεως

– Κινητό τηλέφωνο

– Email

Οι τιμές των εισιτηρίων όπως έχουν καθοριστεί από τη γηπεδούχο ομάδα: €20

Τα σημεία πώλησης των εισιτηρίων και το ωράριο λειτουργίας

– Green Boutique Νήσου και Παπανικολή

Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 09:00 – 13:00 με 14:00 – 18:00

Τετάρτη και Σάββατο 09:00 –14:00

– Green Boutique Λεμεσού

Δευτέρα με Παρασκευή 15:30 – 19:30

– Online Ticketing: https://tickets.stadium-360.net/omonoia

Τρίτη 11/11 από τις 10:00 μέχρι και την Δευτέρα 08/12 στις 14:00

Τρόποι πληρωμής

– Green Boutique Νήσου: Μετρητά, πιστωτική και χρεωστική κάρτα.

– Online Ticketing: Πιστωτική και χρεωστική κάρτα