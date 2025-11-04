ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απάντησαν στον Σούντγκρεν οι παίκτες του Βόλου: «Οι δηλώσεις του πλήττουν την τιμή και την υπόληψή μας»

Οι ποδοσφαιριστές του Βόλου απάντησαν μέσω ανακοίνωσης στις καταγγελίες του Ντάνιελ Σούντγκρεν.

Με κοινή ανακοίνωση οι ποδοσφαιριστές του Βόλου απάντησαν στις καταγγελίες του Ντάνιελ Σούντγκρεν για στημένα παιχνίδια την περσινή σεζόν.

Συγκεκριμένα, αναφέρουν πως όλα όσα είπε ο Σουηδός είναι ψέματα και οι δηλώσεις του πλήττουν την τιμή και την υπόληψή τους. Επιπλέον, δηλώνουν πως επιφυλάσσονται για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους.

«Είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 αγωνιστήκαμε στην ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ. Λάβαμε γνώση για μια συνέντευξη που έδωσε ο πρώην συμπαίκτης μας Daniel Sundgren στα Μέσα της χώρας του, η οποία αναπαράχθηκε από ελληνικά Μέσα και η οποία μας προσβάλει κατάφωρα σαν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και σαν ανθρώπους.

Δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι τα όσα επικαλέστηκε είναι ψευδή και αναληθή και ότι ουδέποτε μας έχει προσεγγίσει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο με απώτερο σκοπό την χειραγώγηση ενός αγώνα. Οι ως άνω δηλώσεις του Daniel Sundgren πλήττουν την τιμή και την υπόληψη μας αφενός ως επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και αφετέρου ως ανθρώπους και επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματος μας».

 

 

 

