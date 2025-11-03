ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δίκη Άλκη Καμπανού: Επεισόδια και χημικά έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης

Δίκη Άλκη Καμπανού: Επεισόδια και χημικά έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης

Επεισόδια πριν τη δίκη σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης δολοφονίας του Άλκη Καμπανού. Έγιναν δύο συλλήψεις.

Mεγάλη ένταση το πρωί της Δευτέρας έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου αναμένεται να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση της δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού, με οπαδικά κίνητρα, τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου 2022.

Ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους κινήθηκε προς την είσοδο των Δικαστηρίων από την οδό 26ης Οκτωβρίου και πέταξε καρέκλες και άλλα αντικείμενα προς άτομα που βρίσκονταν στα σκαλιά του Μεγάρου.

Δυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονταν στα Δικαστήρια απώθησαν τους ταραξίες με τη χρήση χημικών, ενώ δύο άτομα συνελήφθησαν. Λίγο αργότερα έγινε η μεταγωγή των κατηγορουμένων για την υπόθεση από άλλη είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου.

Μετά από λίγη ώρα και ενώ κόσμος έμπαινε στο μέγαρο, προέκυψαν εντάσεις σε δύο σημεία μπροστά από την κεντρική είσοδο, με την αστυνομία να παρεμβαίνει και πάλι, ενώ έγιναν και προσαγωγές ατόμων. Ανάμεσα σε αυτούς που λογομάχησαν ήταν και ο φίλος του 19χρονου Άλκη, που δέχθηκε και αυτός άγρια επίθεση τη νύχτα της 1ης Φεβρουαρίου 2022.

Ο πατέρας του Άλκη Καμπανού, Αριστείδης, κατά την προσέλευση στο δικαστήριο είπε: «Συνεχίζουν να υπάρχουν ορισμένοι ανεγκέφαλοι οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν τη βία ακόμα και έξω και τα δικαστήρια. Περιμένω από το δικαστήριο να κάνει τη δουλειά του για ένα ειδεχθές έγκλημα. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο».

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

 

Διαβαστε ακομη