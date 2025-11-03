ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Mπήκε σε ξεχωριστή λίστα του ΠΑΟΚ o Οζντόεφ

Ο Οζντόεφ έγινε ο τρίτος παίκτης του ΠΑΟΚ με δύο γκολ σε ισάριθμα ματς

Στην καλύτερη φάση της καριέρας του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Μαγκομέντ Οζντόεφ, καθώς μετά τα δύο γκολ που σημείωσε στο 3-0 επί του Βόλου, έκανε ξανά τη διαφορά στις Σέρρες, σκοράροντας δύο φορές και οδηγώντας τον «Δικέφαλο του Βορρά» σε έναν εντυπωσιακό θρίαμβο με 5-0 επί του Πανσερραϊκού.

Δεν είναι μικρό επίτευγμα να σκοράρεις δύο φορές σε διαδοχικά παιχνίδια πρωταθλήματος, ειδικά όταν δεν είσαι επιθετικός αλλά μέσος, όπως ο 33χρονος Ρώσος, που εξελίσσεται σε καθοριστικό παίκτη για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Τα τελευταία χρόνια, μόλις δύο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ είχαν καταφέρει να πετύχουν κάτι ανάλογο: ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, τον Ιανουάριο του 2024 απέναντι σε Βόλο (5-1 εκτός) και Παναθηναϊκό (2-1 εντός), καθώς και ο Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς, την άνοιξη του 2018, στα ματς με Παναθηναϊκό (3-0 εκτός) και Πλατανιά (3-0 εκτός).

Το χθεσινό 5-0 του ΠΑΟΚ επί του Πανσερραϊκού δεν ήταν απλώς μια επιβλητική νίκη, καθώς αποτελεί την ευρύτερ εκτός έδρας επιτυχία του συλλόγου στις Σέρρες, που κρατούσε από το 4-1 του 1973!

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πέτυχε ένα από τα πιο εμφατικά αποτελέσματα εκτός έδρας στην ιστορία της στην Α’ Εθνική/Super League, μαζί με το 6-0 επί της Κηφισιάς στην Καισαριανή (στις 21/12/2023).

 

Ελλαδα

