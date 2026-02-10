Περιζήτητος ο Κουλιεράκης: Ενδιαφέρον από Λίβερπουλ και Τότεναμ!

Σύμφωνα με το Fussballdaten, οι μεστές εμφανίσεις του Έλληνα αμυντικού με την φανέλα της Βόλφσμπουργκ δεν έχουν περάσει απαρατήρητες, έχοντας προσελκύσει το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών κολοσσών.Μετά την Ίντερ, τόσο η Λίβερπουλ όσο και η Τότεναμ παρακολουθούν την περίπτωση του, με το καλοκαίρι να αναμένεται... καυτό, με τους «κόκκινους» να τον προορίζουν ως τον διάδοχο του Φαν Ντάικ.

Ο Κουλιεράκης έχει συμβόλαιο με τη Βόλφσμπουργκ έως το 2029, με την γερμανική ομάδα να αξιώνει ένα ποσό μεταξύ 30 και 39 εκατομμυρίων λιρών για να δώσει το «πράσινο φως» για την παραχώρηση του.

sdna.gr