Περιζήτητος ο Κουλιεράκης: Ενδιαφέρον από Λίβερπουλ και Τότεναμ!

Στα «ραντάρ» της Premier League φαίνεται πως βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, με την Λίβερπουλ και την Τότεναμ να ενδιαφέρονται για την απόκτηση του!

Σύμφωνα με το Fussballdaten, οι μεστές εμφανίσεις του Έλληνα αμυντικού με την φανέλα της Βόλφσμπουργκ δεν έχουν περάσει απαρατήρητες, έχοντας προσελκύσει το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών κολοσσών.Μετά την Ίντερ, τόσο η Λίβερπουλ όσο και η Τότεναμ παρακολουθούν την περίπτωση του, με το καλοκαίρι να αναμένεται... καυτό, με τους «κόκκινους» να τον προορίζουν ως τον διάδοχο του Φαν Ντάικ.

Ο Κουλιεράκης έχει συμβόλαιο με τη Βόλφσμπουργκ έως το 2029, με την γερμανική ομάδα να αξιώνει ένα ποσό μεταξύ 30 και 39 εκατομμυρίων λιρών για να δώσει το «πράσινο φως» για την παραχώρηση του.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

