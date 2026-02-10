Κάρικ για τον viral φίλο της Γιουνάιτεντ: «Μου το έχουν πει τα παιδιά μου, αλλά δεν θα μπει στην ομιλία της ομάδας»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ένας οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έγινε viral με τον πιο… περίεργο τρόπο, μετατρέποντας την αγωνιστική κρίση της ομάδας του σε προσωπικό στοίχημα που κράτησε πάνω από έναν χρόνο.

Ένας φίλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έγινε viral, αφού υποσχέθηκε να μην κουρευτεί μέχρι η ομάδα του να πετύχει πέντε συνεχόμενες νίκες. Με τέσσερις σερί επιτυχίες, απέχει πλέον μόλις 90 λεπτά από το πολυπόθητο… κούρεμα.

Ο Φρανκ Άιλετ, 29 ετών, που ζει στην Ισπανία, είχε ορκιστεί τον Οκτώβριο του 2024 πως δεν θα κουρευτεί μέχρι η αγαπημένη του Γιουνάιτεντ να πετύχει πέντε συνεχόμενες νίκες. Έκτοτε, το ψαλίδι έμεινε μακριά, τα μαλλιά μεγάλωσαν ανεξέλεγκτα και το στοίχημα εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο στα social media, χαρίζοντάς του πάνω από 1 εκατομμύριο followers.

Για μήνες, το challenge έμοιαζε καταδικασμένο. Υπό τον Ρούμπεν Αμορίμ, η Γιουνάιτεντ δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει πέρα από τις τρεις διαδοχικές νίκες. Όλα όμως άλλαξαν με την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Μάικλ Κάρικ ως υπηρεσιακό προπονητή.

Οι “κόκκινοι διάβολοι” μετρούν πλέον τέσσερις συνεχόμενες νίκες, απέναντι σε Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ, Φούλαμ και Τότεναμ, φέρνοντας τον Άιλετ πιο κοντά από ποτέ στο πολυπόθητο… κούρεμα. Μόνο ένα εμπόδιο απομένει… η αναμέτρηση με τη Γουέστ Χαμ.

Μετά τη νίκη επί της Τότεναμ, ο ίδιος δήλωσε γεμάτος ενθουσιασμό: “Αυτά τα μαλλιά φεύγουν σύντομα. Τέσσερα στα πέντε. Είναι η πρώτη φορά που φτάνω τόσο κοντά. Αυτή τη φορά θα γίνει. Ευχαριστώ, Μάικλ Κάρικ”.

Αν η Γιουνάιτεντ ολοκληρώσει το σερί, ο Άιλετ έχει δεσμευτεί να δωρίσει τα μαλλιά του σε φιλανθρωπικό σκοπό, κλείνοντας έτσι έναν κύκλο 490 ημερών χωρίς επίσκεψη σε κουρείο.

Η ιστορία του δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τα μεγάλα δίκτυα. Το TNT Sports τον τρόλαρε δημόσια για το αν έφτασε η ώρα του κουρέματος, ενώ ανάρτησε ακόμη και AI εικόνα με τον Κάρικ να του κάνει κούρεμα σε καρέκλα μπαρμπέρη.

Από ένα αστείο στοίχημα, ο Φρανκ Άιλετ κατάφερε να γίνει σύμβολο υπομονής, αφοσίωσης και απόδειξη ότι για έναν οπαδό της Γιουνάιτεντ, ακόμα και τα μαλλιά μπορούν να μπουν στο παιχνίδι.

sport24.gr 

 

 

