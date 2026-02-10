Από το εφαλτήριο, στην... ταφόπλακα

Σαν... Εκεί που άπαντες στο στρατόπεδο της ομάδας ήλπιζαν πως θα ήταν ένα εφαλτήριο για αντεπίθεση προς τον τίτλο, η ήττα από την Ομόνοια μοιάζει με ταφόπλακα. Ήταν τόσο σκληρό το 2-4, αφού την αφήνει στο -11 από την 1η θέση! Και από το -2 με παιχνίδι λιγότερο στις 4 Ιανουαρίου, η Πάφος FC είναι στο -11 έναν μήνα μετά και στην 4η θέση. Όχι μόνο αδυνατεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα αλλά μετά την Καρσέδο εποχή έχει μπει σε μπελάδες όσον αφορά την εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου μέσω του πρωταθλήματος. Ο διάδοχός του, Άλμπερτ Θελάδες, μέτρησε ήδη την 4η του ήττα σε έξι παιχνίδια πρωταθλήματος.

Οι απουσίες των Κορέια και Γκολντάρ είναι ολοφάνερο πως επηρέασαν και έπαιξαν ρόλο ούτως ώστε να έρθει αυτή η κατρακύλα. Οι μεταγραφές Νικόλα Ιωάννου, Ντάνι Σίλβα και Λελέ μόλις την Κυριακή έκαναν ντεμπούτο και είναι αρκετοί αυτοί που θεωρούν πως υπήρξε αργοπορία στη στελέχωση.

Δεν μπορεί να μοιρολογεί. Αύριο έχει παιχνίδι κυπέλλου απέναντι στον Διγενή Μόρφου και, παρ' όλο που πάει στην «Αρένα» (17:) ως το μεγάλο φαβορί, οφείλει να το αποτυπώσει και στον αγωνιστικό χώρο και να μπει στα ημιτελικά, κρατώντας ανοικτή μία δεύτερη πόρτα για τρόπαιο και έξοδο στην Ευρώπη.