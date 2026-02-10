ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις στο Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις στο Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Συνεχίζεται απόψε η δράση στην Premier League  με μεγάλες αναμετρήσεις για την 26η αγωνιστική της και τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος και του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Το παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι το Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όπου η Stoiximan προσφέρει απόδοση 4.40 στη νίκη των γηπεδούχων, 4.15 στην ισοπαλία και 1.72 στη νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σκοράρει ο Μπρούνο Φερνάντες δίνεται στα 3.35.

Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις ο συνδυασμός νίκης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες αποτιμάται στα 3.50.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Για να δείτε τις αποδόσεις στις υπόλοιπες αποψινές αναμετρήσεις της Premier League πατήστε εδώ 

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Ντιμάρκο έσπασε όλα τα κοντέρ στις πρώτες 24 αγωνιστικές της Serie A

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Σκόραρε ξανά κι έστειλε την ΤΣΣΚΑ στα ημιτελικά ο Πίττας

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο Ίνγκραμ στη θέση του Κάρι στο All-Star Game

NBA

|

Category image

Νοκ-άουτ και ο Ντεσπότοφ, χάνει τη ρεβάνς με Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Πρόστιμα σε Ποντένσε και Ολυμπιακό, κλήση σε ακρόαση για δύο οπαδούς της ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Αμφίβολος ο Ραφίνια στον ημιτελικό του Copa del Rey κόντρα στην Ατλέτικο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όσο πάει και χειρότερα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο πανηγυρισμός του χρυσού μεταλλίου της Ιταλίας που δίχασε τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το Μεξικό επιστρατεύει σκύλους-ρομπότ για θέματα ασφαλείας στο Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κρις Τριανταφυλλίδης: «Μην υπογράψετε, διακύβευμα η ιστορία του ΑΠΟΕΛ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Απέναντι στη Γκράτσεβα η Σάκκαρη με στόχο τα προημιτελικά

Τένις

|

Category image

Στο πλευρό του Κοντίδη και του Προγράμματος #TowardsLA ο ΚΟΑ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Κρόος: «Χωρίς τον Ρονάλντο, κανείς δεν θα έβλεπε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Παρελθόν από τον Άρη ο Ράτζκοφ!

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Σε συνομιλίες με την Αλ Ιτιχάντ ο ατζέντης του Μο Σαλάχ»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη