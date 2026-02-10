Γιαμάλ: «Προσπαθώ να μην επικεντρώνομαι μόνο στο ποδόσφαιρο, παίζω Playstation»

Το wonderkid της Μπαρτσελόνα παραχώρησε συνέντευξη στο ESPN, σε μια συζήτηση που δεν περιορίστηκε μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά επεκτάθηκε και στην ζωή του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Κάνω ότι ένας 18χρονος, παίζω Playstation, βγαίνω βόλτα με τους φίλους μου. Προσπαθώ να περνάω χρόνο με τους φίλους μου και να ζω τη ζωή μου. Προσπαθώ να μην επικεντρώνομαι αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο, να μην είμαι συνεχώς συγκεντρωμένος στον αγώνα ή να βλέπω βίντεο με τον αμυντικό που αντιμετωπίζω, τίποτα από αυτά.

Προσπαθώ να απολαμβάνω όλη την ημέρα και, όταν είμαι στο γήπεδο, να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, αλλά όταν φεύγω από το γήπεδο, κάνω το ίδιο, αποσυνδέοντας τον εαυτό μου από το ποδόσφαιρο όσο το δυνατόν περισσότερο».

