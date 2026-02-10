Premier League - 26η αγωνιστική: Χρυσή ευκαιρία για να κουρευτεί ο… αφάνας φίλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Μίκαελ Κάρικ είναι έτοιμος να κουρέψει μόνος του τον… αφάνα φίλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο φίλος της ομάδας είχε υποσχεθεί ότι δεν θα κόψει τα μαλλιά του μέχρι η αγαπημένη του ομάδα να κερδίσει πέντε συνεχόμενες φορές και πλέον μετά από σχεδόν 500 ημέρες είναι πολύ κοντά στο να το πετύχει, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Premier League.Η Γουέστ Χαμ θα φιλοξενήσει τη Μάντσετσερ Γιουνάιτεντ στο Λονδίνο και οι «κόκκινοι διάβολοι» μετά τις απανωτές νίκες απέναντι σε Μάντσεστερ Σίτι (2-0), Άρσεναλ (2-3), Φούλαμ (3-2) και Τότεναμ (2-0), έχουν κάθε δικαίωμα να ονειρεύονται τη νίκη.

Από την απέναντι πλευρά σε εξαιρετικό φεγγάρι βρίσκονται και τα σφυριά με τέσσερις νίκες στις τελευταίες τους πέντε αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

Aναλυτικά το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής:

Τρίτη 10/02

Τσέλσι-Λιντς (21:30)

Έβερτον-Μπόρνμουθ (21:30)

Τότεναμ-Νιουκάστλ (21:30)

Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:15)

Τετάρτη 11/02

Άστον Βίλα-Μπράιτον (21:30)

Κρίσταλ Πάλας-Μπέρνλι (21:30)

Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ (21:30)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουλβς (21:30)

Σάντερλαντ-Λίβερπουλ (22:15)

Πέμπτη 12/02

Μπρέντφορντ-Άρσεναλ (22:00)

Αναλυτικά η επόμενη (27η) αγωνιστική:

Σάββατο 21/02

Άστον Βίλα-Λιντς (17:00)

Μπρέντφορντ-Μπράιτον (17:00)

Τσέλσι-Μπέρνλι (17:00)

Γουέστ Χαμ-Μπόρνμουθ (19:30)

Μάντσεστερ Σίτι-Νιουκάστλ (22:00)

Κυριακή 22/02

Κρίσταλ Πάλας-Γουλβς (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Λίβερπουλ (16:00)

Σάντερλαντ-Φούλαμ (16:00)

Τότεναμ-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 23/02

Έβερτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)

