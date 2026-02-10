Χειρουργείο και… τέλος η σεζόν για Γκρίλις!

Άδοξο τέλος έχει για τον Τζακ Γκρίλις η φετινή σεζόν, καθώς ο 30χρονος εξτρέμ, που αγωνίζεται ως δανεικός στην Έβερτον από την Μάντσεστερ Σίτι, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι λόγω κατάγματος κόπωσης.

Γεγονός το οποίο θα τον αναγκάσει να μείνει εκτός δράσης έως το τέλος της τρέχουσας σεζόν. Κυρίως, όμως, βάζει σε μεγάλο κίνδυνο τις πιθανότητες του Γκρίλις να συμπεριληφθεί στην αποστολή της εθνικής Αγγλίας στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο!

Ο διεθνής άσος τραυματίστηκε στο 1-0 των «ζαχαρωτών» επί της Άστον Βίλα τον περασμένο μήνα για την Premier League, έχοντας κάνει ήδη 22 συμμετοχές σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις και καταγράφοντας δύο γκολ και έξι ασίστ.

«Δεν ήθελα να τελειώσει έτσι η σεζόν, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Είμαι συντετριμμένος», ανέφερε σε μήνυμά του στα social media ο Γκρίλις, προσθέτοντας ότι η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και πως πλέον επικεντρώνεται πλήρως στην αποκατάστασή του.

