Βγαίνουν και τα άλλα δύο εισιτήρια του κυπέλλου
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Coca – Cola Α’ – Β’ Κατηγορίας.
Διγενής Ακρίτας Μόρφου – Πάφος FC θα αναμετρηθούν στο ΑΕΚ Αρένα (17:00 – Cytavision) και στο Στάδιο ΓΣΠ ο ΑΠΟΕΛ θα φιλοξενήσει την ΕΝ Παραλιμνίου (18:00 – Cablenet).
Στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης εισιτήριο συμμετοχής εξασφάλισαν από τις 4 Φεβρουαρίου ΑΕΛ και Απόλλωνας, που απέκλεισαν Ομόνοια Λευκωσίας και Ομόνοια Αραδίππου αντίστοιχα.