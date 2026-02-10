Βγαίνουν και τα άλλα δύο εισιτήρια του κυπέλλου

Διγενής Ακρίτας Μόρφου – Πάφος FC θα αναμετρηθούν στο ΑΕΚ Αρένα (17:00 – Cytavision) και στο Στάδιο ΓΣΠ ο ΑΠΟΕΛ θα φιλοξενήσει την ΕΝ Παραλιμνίου (18:00 – Cablenet).

Στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης εισιτήριο συμμετοχής εξασφάλισαν από τις 4 Φεβρουαρίου ΑΕΛ και Απόλλωνας, που απέκλεισαν Ομόνοια Λευκωσίας και Ομόνοια Αραδίππου αντίστοιχα.