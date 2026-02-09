ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ντόπες» Σαββίδη στους παίκτες του ΠΑΟΚ: «Κάθε παιχνίδι σαν να είναι το τελευταίο»

Ο Ιβάν Σαββίδης μίλησε στους παίκτες του ΠΑΟΚ ζητώντας απόλυτη συγκέντρωση και νοοτροπία τελικού σε κάθε αγώνα, ενόψει της δύσκολης συνέχειας και του απαιτητικού προγράμματος της ομάδας.

Σε μια περίοδο όπου ο ΠΑΟΚ έχει ήδη δώσει εννέα απαιτητικά παιχνίδια μέσα στο 2026 και μπαίνει σε ακόμη δυσκολότερη φάση της σεζόν, ο Ιβάν Σαββίδης επέλεξε να παρέμβει με εμψυχωτικό μήνυμα προς τους ποδοσφαιριστές. Ο μεγαλομέτοχος του Δικεφάλου, πιστός στη συνήθειά του να μιλά στην ομάδα σε κρίσιμες στιγμές, θέλησε να ενισχύσει την ψυχολογία και τη συγκέντρωση ενόψει της συνέχειας.

Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη συμπληρώσει επτά αγώνες τον Ιανουάριο και δύο τον Φεβρουάριο, σε ένα πρόγραμμα που δοκίμασε τις αντοχές του. Ο απολογισμός είναι θετικός -επτά νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα- όμως όλοι στο ποδοσφαιρικό τμήμα γνωρίζουν ότι τα πιο απαιτητικά παιχνίδια βρίσκονται μπροστά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ιβάν Σαββίδης μίλησε στους παίκτες ζητώντας καθαρό μυαλό, απόλυτη συγκέντρωση και προσήλωση μόνο στο επόμενο ματς. Τόνισε ότι κάθε αγώνας πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν τελικός, με την ομάδα να δίνει το μέγιστο και, αμέσως μετά τη λήξη, να στρέφει το βλέμμα στον επόμενο στόχο. «Να βλέπετε το κάθε παιχνίδι σαν να είναι το τελευταίο», ήταν το κεντρικό μήνυμα του ισχυρού άνδρα του ΠΑΟΚ.

Πηγή: sport-fm.gr

 

