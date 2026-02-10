Αφιερωμένη αγωνιστική για την εκστρατεία διαφώτισης από το ίδρυμα Μικροί Ήρωες
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου στο πλαίσιο της κοινωνικής της ευθύνης, αποφάσισε να αφιερώσει την 22η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan στην εκστρατεία διαφώτισης από το ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
Οι αγώνες της 22ης αγωνιστικής θα διεξαχθούν στις 13, 14, 15 Φεβρουαρίου 2026.
Στα παιχνίδια της συγκεκριμένης αγωνιστικής, οι ποδοσφαιριστές θα εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο με ενημερωτικό πανό με μήνυμα «Γιατί Κανένα παιδί δεν πρέπει να πολεμάει μόνο του τον καρκίνο!».