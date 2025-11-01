Ο Βόλος προσγείωσε Μπενίτεθ και Παναθηναϊκό!

Θλιβερή η εικόνα του τριφυλλιού μετά το 60’, ξέσπασε ο κόσμος κατά πάντων βλέποντας παίκτες λίγους για αυτό το επίπεδο.

Την πρώτη του ήττα στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού γνώρισε απόψε ο Ράφα Μπενίτεθ στο Πανθεσσαλικό από τον Βόλο, που χάρη στο γκολ του Λάμπρου στη μοναδική υποσχόμενη ευκαιρία του στο ματς (22’) έστησε μπλόκο στο τριφύλλι και πανηγύρισε μία ανέλπιστη νίκη.

Το τριφύλλι είχε τη συμπαράσταση 7.000 φίλων του αλλά δεν κατάφερε να φανεί αντάξιο των προσδοκιών, χάνοντας μεγάλες ευκαιρίες και έχοντας κακή εικόνα στο τελευταίο μισάωρο του ματς.

Τετέ, Τζούρισιτς, χαφ, αμυντικοί έβλεπαν το τέρμα σαν σπιρτόκουτο στο Α μέρος κι ο Βόλος με μια επίθεση τελείωσε τις ελπίδες του Παναθηναϊκού.

Ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε την ίδια ενδεκάδα που είχε παραταχθεί και στο ντεμπούτο του στη Λεωφόρο απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, με τον Τζούρισιτς στη θέση «10» και τον Ζαρουρί στο αριστερό «φτερό», την ίδια στιγμή που ο συμπατριώτης του προπονητής του Βόλου, Χουάν Φεράντο επανέφερε όλους τους διαθέσιμους βασικούς παίκτες του στο αρχικό σχήμα.

Η ειδοποιός διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα ματς του Βόλου ήταν ότι δεν επέλεξε να παίξει με τον ίδιο τρόπο, με χάι πρες και επιδιώκοντας την κατοχή της μπάλας.

Αντιθέτως, αμύνθηκε σε χαμηλό μπλοκ με διπλή ζώνη άμυνας και επιδίωξε να γίνει απειλητικός στο επιθετικό τρανζίσιον.

Ως εκ τούτου ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου αλλά δεν κατάφερε να μετουσιώσει την υπέροχή του, τόσο στην κατοχή της μπάλας (66%-34%) όσο και στις τελικές προσπάθειες (10-4) με κάποιο γκολ.

Ο Τετέ στο 8’, ο Σφιντέρσκι στο 22’, ο Τουμπά από τη μικρή περιοχή στο 32’ και ο Τετέ και πάλι στο 37’ απώλεσαν τις κυριότερες από τις υποσχόμενες ευκαιρίες που δημιούργησε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μισό του αγώνα.

Ο Βόλος, αντιθέτως, στην πρώτη του επίσκεψη στα πράσινα μετόπισθεν ευτύχησε να σκοράρει. Ο εξαιρετικός Λάμπρου πήρε τη μπάλα κάτω από το κέντρο, άλλαξε πλευρά την κατάλληλη στιγμή, ο Μύγας έβγαλε ωραία σέντρα προς το μέρος του κι αυτός με άπιαστη γυριστή κεφαλιά έκανε το 1-0 (23’) κόντρα στη ροή του αγώνα.

Το γκολ αυτό, που δεν πανηγύρισε εξαιτίας του «πράσινου» παρελθόντος του, έδωσε περισσότερη αυτοπεποίθηση στους Βολιώτες, οι οποίοι είχαν ακόμα μία καλή στιγμή πριν την ανάπαυλα των ημιχρόνων. Ξανά σε κατάσταση τρανζίσιον και πάλι με τον Λάμπρου που δημιούργησε για τον εαυτό του και σούταρε διαγώνια, αλλά ο Ντραγκόφσκι έδιωξε (30’).

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Βόλο να προηγείται με 1-0 και τον Παναθηναϊκό να πληρώνει την αναποτελεσματικότητά του.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου το τριφύλλι συνέχισε να έχει τον έλεγχο μέσω της κατοχής της μπάλας, αλλά ήταν προβλέψιμες οι επιλογές του στο επιθετικό τρίτο, με τον Βόλο να είναι σχεδόν πάντα οργανωμένος πίσω από τη μπάλα.

Στο 46’ μετά από σέντρα του Ζαρουρί και προβολή του Σφιντέρσκι, ο Σιαμπάνης μπλόκαρε στην αριστερή του γωνία τη μπάλα, ενώ στο 60’, από κόρνερ του Τσέριν, η κεφαλιά του Ινγκασον πέρασε άουτ.

Δύο λεπτά μετά ο Παναθηναϊκός έχασε τεράστια ευκαιρία μετά από υπέροχη συνεργασία Τσέριν-Σφιντέρσκι και «κόψιμο» της μπάλας του Πολωνού στον Τζούρισιτς που πλάσαρε από το ύψος του πέναλτι, αλλά ο Φορτούνα έσωσε προ της γραμμής (62’)!

Από το 75’ και μετά ο Μπενίτεθ τροποποίησε το σχηματισμό του Παναθηναϊκού σε 3-4-1-2, με τους Τετέ και Κυριακόπουλο στις δύο πλευρές και τον Τζούρισιτς πίσω από Πάντοβιτς και Σφιντέρσκι.

Ούτε οι κινήσεις αυτές του Ισπανού προπονητή τροποποίησαν τα δεδομένα, με το τριφύλλι να πληρώνει για πολλοστή φορά φέτος την αστοχία του και να τιμωρείται από τη μοναδική μεγάλη φάση του αντιπάλου του που πανηγύρισε το τρίποντο.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο / 4-3-3): Σιαμπάνης, Σόρια (88’ Τασιούρας), Κάργας, Χέρμανσον, Φορτούνα, Κόμπα, Τζόκα (70’ Μπουζούκης), Χουάνπι (88’ Τριανταφύλλου), Μύγας (61’ Πίντσι), Χάμουλιτς (88’ Μακνί), Λάμπρου.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ / 4-2-3-1): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας (76’ Γέντβαϊ), Ινγκασον (76’ Πάλμερ-Μπράουν), Τούμπα, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν (76’ Σιώπης), Τετέ, Τζούρισιτς, Ζαρουρί (64’ Πάντοβιτς), Σφιντέρσκι (85’ Γερεμέγεφ).

