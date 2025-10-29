ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΕΚ: Ενοχλήσεις o Γιόβιτς

ΑΕΚ: Ενοχλήσεις o Γιόβιτς

Ανησυχία στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο, καθώς ο Λούκα Γιόβιτς ένιωσε ενοχλήσεις στο ματς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό και θα υποβληθεί σε εξετάσεις την Πέμπτη (29/10).

Συναγερμός στην ΑΕΚ με τον Λούκα Γιόβιτς, καθώς ο Σέρβος επιθετικός αποχώρησε με ενοχλήσεις από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή (26/10) και την Πέμπτη (29/10) θα κάνει μαγνητική για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει.

Άλλωστε, ο Γιόβιτς δεν χρησιμοποιήθηκε κόντρα στην Ηλιούπολη, παρότι ήταν στην αποστολή και η Ένωση έψαχνε το γκολ που θα της έδινε τη νίκη.

Ακόμα ένας παίκτης στη μεσοεπιθετική γραμμή της ΑΕΚ που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, μετά τον Ζίνι που παραμένει εκτός από τον Σεπτέμβριο και τον Ελίασον που θα λείψει σίγουρα μέχρι τη διακοπή.

Διαβαστε ακομη