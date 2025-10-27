Ολοταχώς για νέο sold-out ο Ολυμπιακός και στο ματς με τον Άρη!

Το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» δείχνει πολύ… μικρό τα τελευταία χρόνια για να χωρέσει τους φίλους του Ολυμπιακού.

Τα sold-out είναι διαδοχικά, με το φαληρικό γήπεδο να είναι κατάμεστο σε μόνιμη βάση. Στα τελευταία 15 εντός έδρας ματς ανεξαρτήτως διοργάνωσης, τα εισιτήρια έχουν κάνει φτερά και ο Ολυμπιακός βλέπει τους οπαδούς του να τον στηρίζουν και να του δίνουν ώθηση.

Το ερχόμενο Σάββατο οι Πειραιώτες φιλοξενούν τον Άρη, σε ένα ακόμη ματς που θα γίνει sold-out, το οποίο ίσως… σπάσει μεσοβδόμαδα με τον Βόλο για το Κύπελλο. Σε έναν αγώνα που έχει μικρή σημασία ασφαλώς, αλλά με τη ζήτηση να παραμένει μεγάλη ακόμη και για τον εν λόγω αγώνα!

Ήδη έχουν φύγει περισσότερα από 28.000 εισιτήρια για τον Άρη και ενώ απομένουν έξι ημέρες για τον αγώνα.

sport-fm.gr