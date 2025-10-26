«Αραξε» στο ημίχρονο και το... πλήρωσε o Άρης

Λεβαδειακός και Άρης έμειναν στην ισοπαλία (1-1) σ’ ένα παιχνίδι στο οποίο οι «κίτρινοι» προηγήθηκαν με το αυτογκόλ του Λιάγκα και οι Βοιωτοί ισοφάρισαν με τον Πεντρόσο.

Ο Άρης έμεινε μακριά από τη νίκη για τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι μετά τις ισοπαλίες με Πανσερραϊκό και Παναθηναϊκό αλλά και την ήττα από τον ΟΦΗ. Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ δεν κατάφερε να διαχειριστεί το προβάδισμα που απέκτησε στα πρώτα λεπτά του αγώνα και κόντρα στη ροή του αγώνα είχε τις στιγμές της με τους Δώνη, Μορόν και Γιαννιώτα. Ο Λεβαδειακός ήταν καλύτερος στο δεύτερο ημίχρονο και μετουσίωσε την υπεροχή του έως το 70’ ισοφαρίζοντας στο σκορ.

Οι ριζικές αλλαγές του Χιμένεθ

Οι προθέσεις φάνηκαν από το διάστημα της προετοιμασίας και τελικώς επιβεβαιώθηκαν καθώς ο Μανόλο Χιμένεθ ρίσκαρε με διάταξη 3-5-2 όπου οι Ροζ, Σούνμπεργκ και Άλβαρο ήταν οι τρεις στόπερ. Ο Άλβαρο Τεχέρο ήταν ο αριστερός full back και ο Φρέντρικ Γένσεν ο αντίστοιχος στη δεξιά πτέρυγα. Μόντσου, Ράτσιτς και Γαλανόπουλος ήταν η τριάδα στον άξονα ενώ Μορόν και Αλβαρέλα ήταν στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος προχώρησε σε μία μόλις αλλά διατηρώντας το 4-2-3-1 με αμυντική τετράδα τους Κάτρη, Τσάπρα, Λιάγκα και Βήχο. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής επέλεξε τον Μπάλτσι δίπλα στον Τσοκάι καθώς ο Κωστή ήταν πίσω από τον Πεντρόσο ενώ στα επιθετικά άκρα αγωνίστηκαν οι Συμελίδης, Παλάσιος.

Το λάθος του Λιάγκα έβαλε τον Άρη σε θέση οδηγού

Οι συνθήκες διεξαγωγής του αγώνα ήταν απόλυτα… αντιποδοσφαιρικές. Με εξαιρετικά δυνατό άνεμο, τον οποίο είχε κόντρα ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο και τρομερά περιορισμένη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών για τους παίκτες των δύο ομάδων. Ο Άρης απείλησε πρώτος με την κεφαλιά του Μόντσου και στο 10ο λεπτό απέκτησε προβάδισμα από το σοβαρό λάθος του Λιάγκα ο οποίος στην προσπάθειά του να απομακρύνει, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (0-1).

Για τον Άρη ήταν εξαιρετικά δύσκολο να υπολογίσει την πορεία της μπάλας και σε όλη τη διάρκεια του πρώτου μέρους επιδίωξε τρία πράγματα. Να μην κάνει λάθος κλείνοντας παράλληλα τους χώρους στον Λεβαδειακό αλλά και να κερδίσει μπάλες μέσα από την πίεσή του ψηλά.

Πολλά φάουλ, μηδέν φάσεις

Με ευνοϊκό άνεμο, ο Λεβαδειακός θέλησε να πάρει πρωτοβουλίες αλλά δεν ήταν απειλητικός. Ένα σουτ του Παλάσιος στο 21ο λεπτό και τίποτε περισσότερο. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν δύο φορές ελεύθερο τον άξονα των γηπεδούχων αλλά δεν αξιοποίησαν αυτές τις στιγμές ούτως ώστε να φτάσουν σε τελική προσπάθεια Στο 32’ ο Άρης υποχρεώθηκε στην πρώτη του αλλαγή καθώς ένα πρόβλημα στη μέση ανάγκασε τον Σωκράτη Διούδη να δώσει τη θέση του στον Αθανασιάδη. Δεν άλλαξε κάτι μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Οι δύο ομάδες, ούτε στοιχειωδώς, δεν κατάφεραν να χτίσουν μια επίθεση έχοντας να διαχειριστούν τον ισχυρό άνεμο. Ο Άρης ήταν αποτελεσματικός στο παιχνίδι πίσω από την μπάλα και ο Λεβαδειακός ουδόλως απειλητικός.

Έβαλε δεύτερο φορ ο Παπαδόπουλος

Με ξεκάθαρη πρόθεση της ενίσχυση της επιθετικής γραμμής, ο Νίκος Παπαδόπουλος έριξε στο παιχνίδι τον Γιούριτς ο οποίος πήγε στην κορυφή της επίθεσης έχοντας πίσω του τον Πεντρόσο. Ο Άρης είχε την πρώτη στιγμή του δεύτερου μέρους με το διαγώνιο σουτ του Μορόν από τη γραμμή της περιοχής αλλά ο Λοντίγκιν απέκρουσε εντυπωσιακά.

Αυτή η φάση ήταν κόντρα στη ροή του αγώνα καθώς ο Λεβαδειακός ανέβηκε μέτρα στο γήπεδο, είχε την μπάλα στα πόδια του όχι όμως και την καθαρή ευκαιρία. Ο δε Άρης δεν είχε σωστή διαχείριση παιχνιδιού και σίγουρα, του έλειψε η ένταση στο παιχνίδι του. Έκλεινε τους χώρους και τίποτε περισσότερο.

Ο Πεντρόσο «τιμώρησε» τον Άρη

Ο Λεβαδειακός δικαιώθηκε στο 61ο λεπτό με την κεφαλιά του Πεντρόσο (σ. σ. τον έχασε ο Ροζ) από την καρδιά της περιοχής με την οποία οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 1-1 καθώς ο Άρης ήταν παθητικός στο παιχνίδι. Οι γηπεδούχοι φλέρταραν και με δεύτερο γκολ πέντε λεπτά αργότερα αλλά ο Αθανασιάδης μπλόκαρε την μπάλα στο τακουνάκι του Πεντρόσο.

Έστω καθυστερημένα, ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε στις πρώτες παρεμβάσεις του στο παιχνίδι αλλάζοντας και τη διάταξη με την αντικατάσταση του Σούντμπεργκ αλλά και του Αλφαρέλα. Δώνης και Γιαννιώτας μπήκαν στο παιχνίδι και ο σχηματισμός ήταν 4-1-4-1. Δύο λεπτά αργότερα ο Δώνης απείλησε με γυριστό σουτ (73’).

Οι δύο ομάδες μέτρησαν ένα σωρό ημιτελείς προσπάθειες έως του σουτ (84’) του Τσιμπόλα στο 84’ κι ένα λεπτό αργότερα ο Γιαννιώτας πέταξε στα σκουπίδια μια σπουδαία στιγμή σε τετ α τετ με τον Λοντίγκίν ο οποίος κράτησε την ομάδα του και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Μπάλτσι (Λεβαδειακός) Γένσεν, Ροζ, Τεχέρο (Άρης)

MVP: Ο Πεντρόσο ήταν πιο ωφέλιμος για τον Λεβαδειακός από τη στιγμή που έπαιξε πίσω από τον φορ. Σημείωσε το γκολ της ισοφάρισης, είχε μια ακόμη σημαντική στιγμή.

Στο ύψος τους: Ο άξονας του Λεβαδειακού στο δεύτερο ημίχρονο. Καλό παιχνίδι από τον Γαλανόπουλο για τον Άρη.

Ο «αδύναμος κρίκος»: Ο Άρης ήταν αποκαρδιωτικός στο δεύτερο ημίχρονο.

Η «γκάφα»: Προφανώς αυτή του Λιάγκα στο αυτογκόλ του έμπειρου στόπερ.

Το «στραγάλι»: Άλλος διαιτητής στο πρώτο ημίχρονο κι άλλος στο δεύτερο ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Δικαιολογημένα τα παράπονα του Άρη για τις αποφάσεις του στο δεύτερο μέρος.

Το «ταμείο» του Gazzetta: Ο Λεβαδειακός ήταν πιο ενεργητικός σε σχέση με τον Άρη ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο ήταν προσεκτικός και πήρε το προβάδισμα χάρη στο αυτογκόλ του Λιάγκα και στο δεύτερο ήταν κακός. Έχοντας την μπάλα στα πόδια του, ο Λεβαδειακός βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο καλό του διάστημα. Ο Άρης ξύπνησε μετά την ισοφάριση, είχε τρεις στιγμές αλλά δεν τις εκμεταλλεύτηκε.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Κάτρης, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Κωστή, Τσοκάι (87’ Βέρμπιτς), Μπάλτσι (69’ Τσιμπόλα), Πεντρόσο (83’ Μανθάτης), Συμελίδης (46’ Γιούριτς), Παλάσιος.

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης (32’ Αθανασιάδης), Ροζ, Σούντμπεργκ (70’ Δώνης), Άλβαρο, Τεχέρο, Γένσεν, Μόντσου, Ράτσιτς, Γαλανόπουλος (87’ Μεντίλ), Μορόν, Αλφαρέλα (70’ Γιαννιώτας).

