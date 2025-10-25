Το πρώτο μήνυμα του Μπενίτεθ στα ελληνικά μετά την παρουσίαση του από τον Παναθηναϊκό

Η εποχή Ράφα Μπενίτεθ ξεκίνησε και επίσημα στον Παναθηναϊκό, με τον Ισπανό τεχνικό να παρουσιάζεται ως ο νέος προπονητής των «πράσινων»!

Λίγο μετά την παρουσίασή του, έστειλε το μήνυμά του μέσω μιας ανάρτησής του στα social media, ευχαριστώντας τον πρόεδρο και τους φιλάθλους για το καλωσόρισμα και εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για αυτή την καινούρια αρχή που βρίσκεται μπροστά του.

«Ευχαριστώ πολύ τον Παναθηναϊκό, τον Πρόεδρο, και τους φιλάθλους για το ζεστό καλωσόρισμα στην Αθήνα. Οι συνεργάτες μου και εγώ είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτή την καινούργια αρχή και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε», έγραψε χαρακτηριστικά στο post του ο Ράφα Μπενίτεθ.

