Η πρώτη αποστολή του Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό - Πρόβλημα με Μπακασέτα, πόσο θα μείνει εκτός

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον Asteras AKTOR στη Λεωφόρο, όπου θα κάνει το ντεμπούτο του στην άκρη του πάγκου ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός ενημερώθηκε πως ο Τάσος Μπακασέτας θα απουσιάσει για 15 μέρες, με τη μαγνητική να δείχνει θλάση πρώτου βαθμού στο δικέφαλο, είδε τον Πελίστρι να κάνει ατομικό, ενώ εκτός μένουν οι Ντέσερς και Μποκος.

Αναλυτικά:

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Η τελευταία προπόνηση της ομάδας, λίγη ώρα μετά την παρουσίαση του Μπενίτεθ, περιελάμβανε κατά κύριο λόγο τακτική και δουλειά στις στατικές φάσεις.

sport-fm.gr