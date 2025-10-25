Οι πρώτοι στόχοι του Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Ραφα Μπενίτεθ απάντησε στο ποιοι είναι οι πρώτοι στόχοι του ως νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού.

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρουσιάστηκε επίσημα το μεσημέρι του Σαββάτου (25/10) από τον Παναθηναϊκό στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Κορωπί. Ο έμπειρος κόουτς τέθηκε στη διάθεση των ΜΜΕ για ερωτήσεις και κλήθηκε μεταξύ άλλων να απαντήσει για σχετικά με τους πρώτους στόχους στη νέα του δουλειά.

Ο Ισπανός τόνισε πως η βασική δουλειά είναι να δημιουργηθεί νοοτροπία νικητή στο σύνολο, και επίσης να υπάρξει μια ένωση ολόκληρου του οργανισμού με τους φιλάθλους, έτσι ώστε όλοι να πιστέψουν και να καταλάβουν την προσπάθεια.

Αναλυτικά:

«Το μοντέρνο ποδόσφαιρο έχει να κάνει με τα άτομα, με το σταφ, και μπορώ να πω ότι εντυπωσιαστήκαμε με την ανάλυση. Αυτό που είναι σημαντικό για μένα είναι η νοοτροπία. Η ομάδα έχει καλούς παίκτες αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε την νοοτροπία του νικητή. Να πιστέψουνε στις ικανότητές του. Η δουλεία μας είναι να προσπαθήσουμε να ''ανεβάσουμε'' κάθε παίκτη και να δημιουργήσουμε μια ένωση με τους φιλάθλους, να πιστεύουν στους ποδοσφαιριστές. Οπότε ερχόμενοι εδώ και νωρίτερο και φεύγοντας το αργότερο, τότε αυτό θα δημιουργήσει μια σωστή νοοτροπία. Όλοι θα πρέπει να καταλάβουν την προσπάθεια.

Το βασικό είναι να έχεις τη νοοτροπία και να ξέρεις ότι οι παίκτες να έχουν καταλάβει αυτό που θες. Και αν αυτό είναι εφικτό τότε όλα θα είναι καλά».

Διαβαστε ακομη