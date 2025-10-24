Απαλλάχθηκε για την υπόθεση Λανουά η ΑΕΚ

Δικαιώθηκε πανηγυρικά η ΑΕΚ για την υπόθεση του Στεφάν Λανουά. Οι καταγγελίες του Γάλλου επικεφαλής της ΚΕΔ, ο οποίος ανέφερε πως δέχτηκε υβριστική επίθεση στην OPAP Arena πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ με κύκλους της ΕΠΟ να αναφέρουν πως απειλήθηκε η ζωή του, έπεσαν στο κενό. Για κάποια άλλα παραπτώματα, όπως καπνογόνα, λέιζερ, συνθήματα κλπ. στον ίδιο αγώνα, ΑΕΚ τιμωρήθηκε με συνολικό πρόστιμο 9.500 ευρώ.

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης το πρωί της Παρασκευής, η ΠΑΕ ΑΕΚ απαλλάχθηκε από το Πειθαρχικό Όργανο της Super League. Υπενθυμίζεται πως η πλευρά της «Ένωσης» ισχυρίστηκε (και προσκόμισε βίντεο) ότι ο Λανουά δεν κινδύνεψε ποτέ στην πραγματικότητα και τον κατηγόρησε πως είχε σχεδιάσει όλη αυτή την ιστορία για να προκαλέσει τιμωρία της ομάδας. Μάλιστα, είναι πολύ πιθανό η πλευρά της ΠΑΕ ΑΕΚ να δώσει συνέχεια στην υπόθεση.

sport-fm.gr