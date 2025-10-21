ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παναθηναϊκός: Εκτός και ο Σάντσες ενόψει Φέγενορντ

Παναθηναϊκός: Εκτός και ο Σάντσες ενόψει Φέγενορντ

Με τους ίδιους απόντες θα ταξιδέψει η αποστολή του Παναθηναϊκού για το Ρότερνταμ.

Καμία επιστροφή για τους Πράσινους ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (23/10, 19:45) με την Φέγενορντ, για την 3η αγωνιστική του Europa League.

Εκτός από τον Ντέσερς που αργεί ακόμα η επιστροφή του -κι έχει αντικατασταθεί στην Ευρωπαϊκή λίστα από τον Πάντοβιτς- και τον Πελίστρι, ο οποίος συνεχίζει με ατομικό πρόγραμμα, θα λείψει σε ακόμη ένα παιχνίδι και ο Ρενάτο Σάντσες.

Ο Πορτογάλος μέσος ακολούθησε μεν μέρος του προγράμματος στη σημερινή (21/10) προπόνηση, αλλά δεν προλαβαίνει την αναμέτρηση στην Ολλανδία κι έτσι θα παραμείνει στο γεμάτο απουσιολόγιο του Χρήστου Κόντη.

Διαβαστε ακομη