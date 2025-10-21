Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκη» πίστη για την έκπληξη κόντρα στους λαβωμένους Καταλανούς!

Ο Ολυμπιακός δεν βρίσκεται στη Βαρκελώνη για τουρισμό και θέλει στο «Μονζουίκ» να αποσπάσει θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην Μπαρτσελόνα, η οποία έχει πολλές απουσίες, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Οι Πειραιώτες είναι στην 29η θέση με έναν πόντο και θέλουν να κάνουν την έκπληξη παίρνοντας βαθμό ή βαθμούς σε ένα υψηλών απαιτήσεων ματς που είναι το αουτσάιντερ. Το σύνολο του Χάνσι Φλικ αριθμεί τρεις πόντους στη 16η θέση, έχοντας νικήσει στην πρεμιέρα τη Νιούκαστλ και ηττηθεί στην έδρα του από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Στο αμιγώς αγωνιστικό κομμάτι η επιστροφή του Ολυμπιακούς μετά τη διακοπή είχε θετικό πρόσημο: επικράτησε 2-0 στον κάμπο της ΑΕΛ Novibet -επιστρέφοντας στις νίκες μετά τις δύο ήττες με Άρσεναλ και ΠΑΟΚ- έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αγιούμπ Ελ Κάαμπι που πέτυχε και τα δύο τέρματα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει να δει από τους παίκτες του την εικόνα που είχαν στο Λονδίνο με την Άρσεναλ, εκεί όπου ήταν 100% συγκεντρωμένοι και άριστοι στο τακτικό σχέδιο, απειλώντας με ορθολογικό με πλάνο και πιέζοντας ψηλά στο δεύτερο μέρος για να βρει το γκολ της ισοφάρισης.

«Ο Ολυμπιακός έχει καλή επίθεση. Τα στατιστικά λένε ότι είναι μια από τις καλύτερες επιθετικές ομάδες. Αρκεί να κοιτάξεις τον αγώνα εναντίον της Άρσεναλ, όπου είχαν πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση σε αυτές τις καταστάσεις. Έχουν καλούς παίκτες και ένα πλάνο για να παίξουν, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μαζί τους», ανέφερε για τους πρωταθλητές Ελλάδας ο Χάνσι Φλικ στη συνέντευξη Τύπου, με τον τεχνικό των Πειραιωτών να επισημαίνει μεταξύ άλλων:

«Δεν θα αλλάξουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας. Θέλουμε να είμαστε ο καλύτερος Ολυμπιακός που μπορούμε. Εμείς ερχόμαστε εδώ με στόχο να κερδίσουμε. Το ξέρουμε βέβαια ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο αλλά έχουμε την επιθυμία να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καλό ματς».

Μοναδική και αναμενόμενη απουσία του Ροντινέι, με τον Μεντιλίμπαρ να παίρνει και τους τρεις σέντερ φορ (Ελ Κααμπί, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ), ενώ θυμίζουμε πως εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Γκουστάβο Μάνσα, Γιουσούφ Γιαζίτσι και Ρεμί Καμπελά.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Στην αντίπερα όχθη, η Μπαρτσελόνα προβληματίζει το τελευταίο διάστημα με την απόδοσή της όλο και περισσότερο, με τα πολλά προβλήματα τραυματισμών να έχουν παίξει σημαντικό ρόλο: μετά την ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν και την τεσσάρα από τη Σεβίλλη, μπορεί να νίκησε την Τζιρόνα στις καθυστερήσεις, όμως, η εικόνα της ήταν προβληματική, κυρίως, στο πρώτο μέρος.

Όσον αφορά το αποψινό ματς το «τρίποντο» είναι μονόδρομος για τους Καταλανούς, αφού με μια νέα απώλεια βαθμών θα μείνει πίσω από το τρένο της οκτάδας που δίνει απευθείας πρόκριση στους «16».

Το απουσιολόγιο του Φλικ δεν άλλαξε παρότι απουσίασε ο Κρίστενσεν στην προπόνηση της Δευτέρας (20/10), με τους Ισπανούς δημοσιογράφους να θεωρούν δεδομένη την παρουσία του στο αρχικό σχήμα.

Ο Γερμανός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στους Φεράν Τόρες και Ραφίνια (δεν προπονήθηκαν ούτε τη Δευτέρα και τρέχουν για να προλάβουν το ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής με τη Ρεάλ Μαδρίτης), όπως και στους Γκαρσία, Όλμο, Λεβαντόφσκι, Γκάβι και Τερ Στέγκεν.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Σέζνι - Κουντέ, Κρίστενσεν, Αραούχο, Ζεράρ Μαρτίν - Κασαδό, Πέδρι, Ντε Γιονγκ - Γιαμάλ, Ράσφορντ, Φερμίν Λόπες.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα - Έσε, Γκαρθία (Σιπιόνι) - Ζέλσον Μάρτινς, Τσικίνιο, Ποντένσε - Ελ Κααμπί

Διαιτητής: Όυρς Σνάιντερ (Ελβετία)

Βοηθοί: Μπέντζαμιν Ζίρχερ (Ελβετία), Μάρκο Ζίρχερ (Ελβετία)

4ος: Λούκας Φέντριχ (Ελβετία)

VAR: Φεντάι Σαν (Ελβετία)

AVAR: Ίβαν Μπέμπεκ (Κροατία)