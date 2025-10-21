ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Σον Ντάις στον πάγκο της Νότιγχαμ και επίσημα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Σον Ντάις στον πάγκο της Νότιγχαμ και επίσημα

Ο Σον Ντάις διαδέχεται τον Άγγελο Ποστέκογλου στον πάγκο της Νότιγχαμ.

Την πρόσληψη του Σον Ντάις ανακοίνωσε η Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο 54χρονος προπονητής, που υπέγραψε ως το 2027, αντικαθιστά τον Άγγελο Ποστέκογλου, ο οποίος απολύθηκε έχοντας συμπληρώσει οκτώ παιχνίδια χωρίς νίκη. Ντεμπούτο θα κάνει στον εντός έδρας αγώνα της Πέμπτης με την Πόρτο για Europa League. Πέρασε για μια σεζόν από τον πάγκο της Γουότφορντ, ακολούθησε μια δεκαετία στην Μπέρνλι και άλλη μια διετία στην Έβερτον.

«Έχοντας διευθύνει περισσότερους από 330 αγώνες της Premier League στην καριέρα του μέχρι σήμερα, ο Ντάις έχει χτίσει ομάδες που χαρακτηρίζονται από αμυντική οργάνωση, ανθεκτικότητα και δύναμη από στημένες φάσεις — ιδιότητες που ευθυγραμμίζονται στενά με τα χαρακτηριστικά της τρέχουσας ομάδας και την ποδοσφαιρική ταυτότητα του συλλόγου. Ως πρώην παίκτης νέων της Φόρεστ που ζει στην περιοχή, ο Ντάις έχει επίσης βαθιά κατανόηση των αξιών και της υπερηφάνειας της Φόρεστ και των οπαδών της. Με τον χαρακτήρα του, την τακτική του οξυδέρκεια και τις ικανότητές του στη διαχείριση ανθρώπων, η πρόσληψή του του αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για μια επιτυχημένη και ανταγωνιστική σεζόν τόσο σε εγχώριες όσο και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Νότιγχαμ έχει αρχίσει πολύ άσχημα τη σεζόν μετρώντας μόλις 5 βαθμούς και 1 νίκη στις 8 πρώτες αγωνιστικές της Premier League, με αποτέλεσμα να είναι στην 18η θέση.

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τέλος ο Παπαδημητρίου από τον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Με το... φύσημα δέχεται γκολ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Έστειλε... μηνύματα με την 4άρα

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο Jr κλήθηκε στην U16 της Πορτογαλίας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Άρσεναλ άφησε την Ατλέτικο δίχως ζεστό νερό στ' αποδυτήρια του Έμιρεϊτς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εθνική Ανδρών: Υποδέχεται την Αυστρία στη Λεμεσό (εισιτήρια)

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Συνεχίζεται καθημερινά η προετοιμασία της Εθνικής μας

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Στις 29 Οκτωβρίου ο αγώνας ΑΣΙΛ - Καρμιώτισσα (5η αγωνιστική)

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

ΑΕΚ: Σκέψεις για αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα με Λιούμπισιτς αντί Ζίνι

Ελλάδα

|

Category image

Παναθηναϊκός: Εκτός και ο Σάντσες ενόψει Φέγενορντ

Ελλάδα

|

Category image

Τα λάθη και η επίδραση των αλλαγών

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επέστρεψε στις προπονήσεις ο ΜακΚίσικ

EUROLEAGUE

|

Category image

Φόνος Δημοσθένους: Συνελήφθη κατάδικος των Κεντρικών Φυλακών - Συνδέεται με τη μοτοσικλέτα

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΠΑΣΠ: Για ένα ταξίδι 2,5 ωρών η Εθνική Γυναικών θα μείνει στο αεροδρόμιο για πάνω από 12 ώρες!

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Youth League: Υπέκυψε στην ανωτερότητα της «Μπάρτσα» ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη