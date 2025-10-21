Ο Σον Ντάις στον πάγκο της Νότιγχαμ και επίσημα

Την πρόσληψη του Σον Ντάις ανακοίνωσε η Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο 54χρονος προπονητής, που υπέγραψε ως το 2027, αντικαθιστά τον Άγγελο Ποστέκογλου, ο οποίος απολύθηκε έχοντας συμπληρώσει οκτώ παιχνίδια χωρίς νίκη. Ντεμπούτο θα κάνει στον εντός έδρας αγώνα της Πέμπτης με την Πόρτο για Europa League. Πέρασε για μια σεζόν από τον πάγκο της Γουότφορντ, ακολούθησε μια δεκαετία στην Μπέρνλι και άλλη μια διετία στην Έβερτον.

«Έχοντας διευθύνει περισσότερους από 330 αγώνες της Premier League στην καριέρα του μέχρι σήμερα, ο Ντάις έχει χτίσει ομάδες που χαρακτηρίζονται από αμυντική οργάνωση, ανθεκτικότητα και δύναμη από στημένες φάσεις — ιδιότητες που ευθυγραμμίζονται στενά με τα χαρακτηριστικά της τρέχουσας ομάδας και την ποδοσφαιρική ταυτότητα του συλλόγου. Ως πρώην παίκτης νέων της Φόρεστ που ζει στην περιοχή, ο Ντάις έχει επίσης βαθιά κατανόηση των αξιών και της υπερηφάνειας της Φόρεστ και των οπαδών της. Με τον χαρακτήρα του, την τακτική του οξυδέρκεια και τις ικανότητές του στη διαχείριση ανθρώπων, η πρόσληψή του του αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για μια επιτυχημένη και ανταγωνιστική σεζόν τόσο σε εγχώριες όσο και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Νότιγχαμ έχει αρχίσει πολύ άσχημα τη σεζόν μετρώντας μόλις 5 βαθμούς και 1 νίκη στις 8 πρώτες αγωνιστικές της Premier League, με αποτέλεσμα να είναι στην 18η θέση.