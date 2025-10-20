ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παναθηναϊκός: Υποψήφιοι οι Ντανιέλε Πράντε και Τίτο Μπλάνκο για τη θέση του τεχνικού διευθυντή

Στο πλαίσιο των μεγάλων αλλαγών που συντελούνται στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, θα υπάρξει πολύ σύντομα αλλαγή και στη θέση του τεχνικού διευθυντή με τον Γιάννη Παπαδημητρίου να τίθεται εκτός «κάδρου». Οι «πράσινοι» κινούνται στην αγορά του εξωτερικού για τον αντικαταστάτη του, με τον σύμβουλο του Γιάννη Αλαφούζου, Φράνκο Μπαλντίνι να έχει προκρίνει δυο περιπτώσεις βασικών υποψηφίων. 

Ο πρώτος υποψήφιος είναι ο 58χρονος Ιταλός, Ντανιέλε Πράντε, ο οποίος εργάζεται απ’ το 2019 στη Φιορεντίνα (σε δεύτερη «θητεία» στους «βιόλα» μετά την περίοδο 2012-2016), ωστόσο, όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει λίαν συντόμως απ’ την ομάδα της Serie A.

Ο Πράντε έχει συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν με τον Μπαλντίνι στη Ρόμα κι έκτοτε ακολούθησε μια μακρά πορεία του ως διευθυντής (αθλητικός ή τεχνικός) στο ιταλικό ποδόσφαιρο έχοντας εργαστεί και στις Σαμπντόρια και Ουντινέζε.

Ο έτερος υποψήφιος είναι ο 54χρονος Ισπανός, Τίτο Μπλάνκο, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία στον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς είχε ιδρύσει και διευθύνει το τμήμα αθλητικής διαχείρισης της Ένωσης Ισπανών Ποδοσφαιριστών (AFE). 

Υπηρέτησε επίσης ως αθλητικός διευθυντής της Λεβάντε, με την οποία πέτυχε άνοδο στη La Liga και διατήρησε την κατηγορία για δύο συνεχόμενες σεζόν. Στη συνέχεια, διετέλεσε μέλος του τεχνικού επιτελείου της Αλαβές, προτού αναλάβει τη θέση του αθλητικού διευθυντή στην Οβιέδο, ενώ σήμερα ο Μπλάνκο εργάζεται ως υπεύθυνος στις αναπτυξιακές ομάδες της ισπανικής ομοσπονδίας.

